Можна виправити — якщо людина понесе відповідне покарання

А тепер я серйозно. І це, певно, до Служби безпеки України

Є така цитата, що приписують Наполеону — мовляв, на війні три чверті успіху досягаються за рахунок бойового духа.

Так от, я впевнений, що не помилюсь, якщо скажу, що дія однієї конкретної особи, генерального директора "Вікна Стеко" Сергія Положая вкрай негативно вплинула на бойовий дух ЗСУ в цілому. Бо людина висловила абсолютну зневагу до військових ("я гендиректор, а ти солдат, ***, йди, ***, копай") що є прямим складом злочину згідно ККУ 435-1.

На щастя, це можна виправити — якщо людина понесе відповідне покарання.

Якщо ж людина його не понесе, це стане свідченням того, що будь-яка голомоза цвіль може зневажати військового, а їй за це нічого не буде, якщо хоч трішки при баблі та на свинському пафосі.

Це точно нам не допоможе.

Джерело — допис Віктора Трегубова у Фейсбук