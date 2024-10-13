На війні 3/4 успіху досягаються за рахунок бойового духа. СБУ, візьмись за Положая - Віктор Трегубов
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Можна виправити — якщо людина понесе відповідне покарання
А тепер я серйозно. І це, певно, до Служби безпеки України
Є така цитата, що приписують Наполеону — мовляв, на війні три чверті успіху досягаються за рахунок бойового духа.
Так от, я впевнений, що не помилюсь, якщо скажу, що дія однієї конкретної особи, генерального директора "Вікна Стеко" Сергія Положая вкрай негативно вплинула на бойовий дух ЗСУ в цілому. Бо людина висловила абсолютну зневагу до військових ("я гендиректор, а ти солдат, ***, йди, ***, копай") що є прямим складом злочину згідно ККУ 435-1.
На щастя, це можна виправити — якщо людина понесе відповідне покарання.
Якщо ж людина його не понесе, це стане свідченням того, що будь-яка голомоза цвіль може зневажати військового, а їй за це нічого не буде, якщо хоч трішки при баблі та на свинському пафосі.
Це точно нам не допоможе.
Джерело — допис Віктора Трегубова у Фейсбук
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