Автор крупнейшего мониторингового telegram-канала "Николаевский Ванёк" рассказал, зачем россияне запускают свои БПЛА каждую ночь

Для ясности. Как вы заметили, количество мопедов увеличивается. По моим подсчетам за октябрь их было 1930 (откуда Генштаб взял ещё +100 я понятия не имею, учитывая что данные я взял чисто из того, что публикует ПС)

Когда пишу "мопеды" — это значит и шахеды, и дерьмеры, и прочая хе*ня с движком похожих на мопеды, которая имитирует эти шахеды. Нюансы:

1) Мопеды запускают волнами, обычно их 3-4. Обычно первые волны наполнены исключительно дерьмерами с пенопласта, дальше волны разбавляются де**мом с шахедами, и уже под утро летают практически только шахеды.

Иногда запускают наоборот, или делают микс из 1 + 4 потом 3 + 2, и так далее.

2) Эти мопеды направлены в большинстве случаев по гражданской и энергетической инфраструктуре. Цель проста — закошмарить мирняк.

Очень редко целятся по военным объектам, ещё реже попадают.

То есть по сути план простой и был известен ещё с начала года — как можно больше закошмарить гражданских, разбить побольше стёкол, повыключать свет, газ, воду и всё на свете.

3) Ещё одна цель таких массированных атак это якобы заставлять нас тратить дорогие зенитные ракеты на сбитие либо дерьмера либо шахедов — здесь по старинке публично скажу что всё плохо, ракет нет и нам нужно больше, как на самом деле говорить само собой не буду

4) Учитывая упрощенную логистику мопеды запускаются в основном с севера, намного реже стали запускать с гЭйска или других временно живых пунктов запускающих именно шахеды.

Трудности:

1) Количество объектов, которые нужно прикрывать больше, чем количество МВГ (мобильные огневые группы, — ред.)

2) Откровенно слабые инвестиции некоторых областей в свою же оборону

3) МВГ тоже люди и могут уставать, особенно с таким графиком, как сейчас у них

4) Цели малозаметные и тяжелосбиваемые, летят болотами и очень стараются облетать вероятную концентрацию МВГ или других антимопедных средств

Поэтому, уважаемый гражданский читатель, которому "неудобно" и "как это всё надоело" — мопеды направлены именно на тебя.

Никто не будет ставить 800 групп МВГ в условном Конотопе, чтобы тебе уважаемому читателю было комфортно в любом тыловом городе.

Относится к мопедам нужно проще, на звуки реагировать, типичное "на тревогу реагировать" говорить не буду, потому что так можно весь день в подвале просидеть, если всегда слушаться тревоги.

Моё субъективное мнение, с которым вы явно не согласитесь, но всё же — пусть эти мопеды хоть по 15 часов летают, с*ать, главное чтобы по целям они не прилетали и не наносили урон.

Поэтому если вдруг где-то будет очередное крутящееся чучело, или мопед условно говоря будет летать туда-сюда — не переживайте, цель стоит как раз этими мопедами нас за*рочить.

Всё это "тысячное" количество, что сейчас запускается, наносит в несколько раз меньше урона, чем когда сотнями мопеды запускали в 2022-ом, но очень точечно. Такие вот дела.

Источник: пост Николаевского Ванька в Telegram