Дроны атаковали россиян за сотни километров от Украины: что стало целью (карта)

Службы безопасности ряда нефтехимических предприятий были подняты по тревоге

В российском городе Уфа, который находится в сотнях километров от границы с Украиной, прогремели взрывы. Его "навестили" ударные беспилотники.

Об этом сообщают российские СМИ, также информацию уже подтвердили и в Украине. Так, по данным российских пропагандистов, целью дрона якобы стал один из местных заводов. Однако, как утверждается, "прямой атаки" якобы удалось избежать из-за того, что дрон запутался в решетке и тросах. При этом никаких подтверждений этой информации пока нет. Уточняется, что службы безопасности ряда нефтехимических предприятий были подняты по тревоге, что может наводить на мысль о том, какого рода завод мог оказаться под атакой.

В это же время СМИ пишут о еще одном дроне на подлете к данному объекту. Информацию об атаке беспилотников косвенно подтверждает и временный запрет полетов в аэропорту Уфы.

Стоит отметить, что к настоящему времени прилет по заводу в Уфе уже подтвердил и руководитель Центра противодействию дезинформации при СНБО Александр Коваленко.

Позже власти Башкирии подтвердили, что атаке беспилотников подверглись три промпредприятия ТЭК (Топливно-энергетический комплекс). Жертв и разрушений якобы нет.

Для справки: Расстояние от Уфы до границы Украины составляет около 1400 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, что утром у оккупантов в Бердянске начался настоящий переполох из-за атаки неизвестных дронов.