Трамп, как 47-й президент США: немного о безосновательности "измены"

Почему вдруг оказалось столько сторонников в мысли, что Трамп свернет помощь Украине и заставит нас капитулировать? То есть просто отдаст Украину России.

Напомню: США вложили в Украину массу денег и других ресурсов. Американская промышленность откорректировала свои планы в соответствии с планируемыми поставками Украины и странам НАТО.

Трамп – прежде всего бизнесмен. С какой стати он вдруг просто так возьмет и отдаст Украину вместе с вложенными деньгами Путину? Это безосновательно щедрый подарок. Трамп в подобном никогда не был замечен. Если деньги вложены – они должны обеспечить прибыль.

Да, условия мира, которые предложит Трамп, могут быть неидеальными для нас. Но какая может быть альтернатива? Результаты "контролируемой эскалации" Байдена мы видим. Это не тот вариант, который обеспечит нам выживание.

А вот до сих пор непредсказуемая позиция Трампа – это возможность. Это не значит нашей победы – но это и не измена. В конце концов, Байден и его администрация ежедневно выступали с тезисами "поддержка Украины до конца" — но это никак не изменило самого подхода "только не дать Украине сдохнуть" (будем честными, "контролируемая эскалация" именно это и предполагает). Да и то – в итоге Зеленский заявил, что мы получили разве что 10% того, что было утверждено на помощь Украине.

Трамп в первом после выборов выступлении перед сторонниками заявил, что намерен "не развязывать войны, а положить им конец". О перспективах контактов с Путиным было обобщено сказано "Я думаю, мы поговорим".

Но основа разговоров, скорее всего, будет экономической. Не стоит забывать, что одна из базовых предвыборных идей Трампа – главными и единственными бенефициарами американской экономики должны быть американцы. Речь идет, прежде всего, о нефти: избиратели Трампа действительно рассчитывают на падение стоимости галлона бензина. Потому что Трамп обещал увеличить добычу и, соответственно, опустить цену на нефть.

А нефть менее 40-50 долларов за баррель подорвет российскую экономику и желание Путина воевать больше, чем разрешение на применение дальнобойного оружия по России. С этим соглашаются все – просто не все готовы удушить нефтегазовый экспорт России (что выливается иногда в очень странные заявления, как у Фон дер Ляен – мол, Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал на ней больше где-либо). Трамп теоретически готов.

И тогда ситуация будет выглядеть так: Трамп предложит Путину какие-то не слишком удобные условия мира (потому что предварительно Путин выставил нереалистично высокую планку), одновременно обозначив перспективу исчерпания "крови войны" — нефтяных денег в РФ.

Судя по очень резким заявлениям Кремля, прогнозируемые предложения Трампа оценены как неприемлемо жесткие (Дмитрий "Ядерный пепел" Медведев написал "…Целей СВО будет достигнуто. Думаю, Трамп еще до января предложит России явно невыгодное соглашение по Украине, которое мы, конечно, отбросим. Дональд разведет руками и, в свойственной ему манере, объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и о снятии всех ограничений по ракетам"). То есть, в целом Путин готов выйти из военной ловушки, но не на ожидаемых условиях. На это указывает его оскорбленное заявление на Валдае: "Это не должно быть перемирия на полчаса или полгода, чтобы Киеву подвезли снаряды".

То есть предварительно можно оценить, что все движется к заявленному Трампом "варианту №2" (максимальная накачка Украины оружием и другими ресурсами под жестким контролем США), когда от "варианта №1" (мира на обозначенных Трампом условиях) Путин откажется.

И, в отличие от Гаррис и большинства демократов, достаточное количество республиканцев отчетливо замечает сложившуюся новейшую "ось зла": Китай-Россия-Северная Корея-исламистские режимы Ближнего Востока. Как отметил сенатор-республиканец Роджер Викер, "Наши противники объединяются, расширяют и углубляют свое сотрудничество. Давайте проясним: "Ось агрессоров" действует на поле боя. …Нам нужно укреплять нашу оборонную промышленность и предоставить Украине … необходимые инструменты, иначе мы рискуем отправить американских военных в конфликт".

То есть, война в Украине не воспринимается как изолированный конфликт где-то на другом континенте – а как один из очагов глобальной войны, вызванной "осью агрессоров". Война, которая угрожает США и Белый дом вскоре вынужден будет задействовать уже не американские деньги, а американских солдат ради собственной безопасности, а не отстаивания суверенитета далекой Украины.

Следовательно, Трамп будет иметь мотивированную поддержку партии для достаточно быстрого закрытия вопроса Украины тем или иным образом. И пока из заявлений Путина и приближенных к Кремлю больше похоже, что это все-таки будет "вариант №2".

Источник: сообщение Алексея Голобуцкого в Facebook