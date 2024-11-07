После победы Трампа Путин заговорил о новом мировом порядке и не только

Российский лидер выступил на заседании дискуссионного клуба

Владимир Путин, "президент" России, выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Это произошло впервые после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщили российские "СМИ". Путин в основном говорил о нынешней геополитической ситуации в мире, а также об основах "нового мирового порядка".

Упомянул Путин и Украину: в очередной раз он обвинил Запад в том, что якобы он "спровоцировал" Россию к началу полномасштабного вторжения.

Также российский "президент" говорил о том, что нынешняя демократия якобы является "властью не большинства, а меньшинства". Он считает, что сегодня идет "борьба не за власть, а за принципы существования между странами".

"Нынешний конфликт не всех со всеми, мы видим конфликт подавляющей части планеты с мировым меньшинством, которое хочет сохранять свое доминирование", — заявил Путин. Под "мировым меньшинством" он, вероятно, имел ввиду США, страны НАТО и Европейского Союза.

Россия, по словам Путина, якобы не стремится к вражде с остальным миром — в то же время в политике США и их союзников якобы все чаще заметен принцип "не доставайся же ты никому". Российский "президент" считает это "опасной формулой".

"Международное право — продукт договоренностей не стран, а народов. В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным", — заявил Путин.

Традиционно он резко выступил против членства бывших советских республик в НАТО: в первую очередь, это касается Грузии, Молдовы и Украины. По его словам, НАТО якобы является "абсолютным и откровенным анахронизмом".

Ранее "Телеграф" публиковал главные тезисы выступления президента Украины Владимира Зеленского в Венгрии.