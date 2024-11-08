В США назвали две вещи, которые Байден еще может сделать для Украины

У Байдена есть определенное окно возможностей до инаугурации Трампа

Администрация Джо Байдена будет оставаться у власти еще два месяца до момента инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. В американской политике эту ситуацию называют периодом "хромой утки". Именно в эти недели у Байдена есть шансы на дополнительные шаги относительно помощи Украине.

Об этом во время круглого стола, организованного Немецким фондом Маршалла, рассказала эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Мелинда Харинг, передает корреспондент "Телеграфа".

"Существует два приоритета. Сейчас самое время для администрации Байдена снять ограничения по ракетам ATACMS (на дальнобойные удары ими — Ред.). Есть достаточно сильный консенсус, что президент Байден может проигнорировать свои страхи по эскалации, и что президент Путин не начнет ядерную войну из-за смены администрации. Поэтому сейчас есть возможность это сделать. Остается множество целей [для поражения]", — сказала Харринг.

Второй приоритет для Белого дома – конфисковать и передать Украине пять миллиардов долларов из резервов Центрального банка России. Еще в сентябре 2023 г. многосторонняя Целевая рабочая группа по преследованию российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) дополнительно обнаружила именно такую сумму активов РФ в банковской системе США.

"Нужно, чтобы сейчас все было сделано правильно, когда взгляды направлены на администрацию Байдена", — добавила эксперт.

Следующая администрация, в свою очередь, должна признать победу Украины конечной целью в этой войне, считает Харинг.

"Следующая администрация должна сделать то, что не сделала администрация Байдена. Она должна объявить победу конечной целью, снять ограничения на вооружение и предоставить Киеву все необходимое, чтобы поскорее выиграть войну на условиях Украины", — подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем политика Трампа отличается от байденовской. Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.