Чем политика Трампа отличается от байденовской: Кулеба рассказал, к чему готовится украинцам

Украинцам нужно проделать очень тяжелую работу внутри государства

После победы Дональда Трампа на выборах президента в США Украину ждет много его резких заявлений и тревожных шагов. Нашим гражданам нужно быть готовым к этому и реагировать на все это взвешенно.

Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, "Украина всех переживет", но для этого необходимо сейчас проделать очень тяжелую работу внутри государства.

"Впереди будет много суперраздражающих заявлений (От Трампа — Ред.), впереди много шагов, которые будут заставлять нас тянуться за Корвалолом и думать, что это конец. Спокойно. Взвешенно. Мы уже все это переживали…Украина всех переживет. Все будет нормально, но это будет очень тяжелая работа. Мы способны делать эту работу, но первый фокус — наша деятельность внутри", — сказал Кулеба.

Также, по мнению Кулебы, что политика Байдена сильно отличается от трамповской.

"Байден имел понятный курс. В этих условиях все знали, что будет на годы вперед. Этот курс не мог поменять текущую ситуацию. При правлении Камалы Харрис курс был бы плюс-минус похожим. При Трампе у нас есть целых два курса: один из них может изменить ситуацию в неправильную для Украины сторону, а другой может помочь изменить её в выгодную для нас сторону. При нем возможно все", — считает экс-глава МИД.

Напомним, ранее мы писали о том, когда может состояться разговор Трампа с Путиным.