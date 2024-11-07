"Могу, но не буду": Путин поздравил Трампа и объяснил, почему не звонит сам

Дональд Трамп, похоже, также не прочь пообщаться с Владимиром Путиным

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и выразил готовность к прямым контактам. Хозяин Кремля заявил о возможности личного телефонного звонка новоизбранному президенту США.

В то же время Путин объяснил, что не звонит по телефону сам, потому что западные лидеры прекратили свои звонки к нему, хотя раньше делали это "чуть ли не еженедельно". Об этом он сказал во время выступления на форуме Валдайского клуба.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа. – Ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому проявит доверие американский народ", – подчеркнул Путин.

На вопрос о возможности прямого разговора с Трампом президент РФ подтвердил свою готовность к такому контакту. "Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили по телефону, а потом прекратили. Ну, не хотят, так и не надо", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность контакта между Путиным и Трампом еще до инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года. По словам Пескова, такое развитие событий возможно с учетом публичных заявлений новоизбранного президента США.

Дональд Трамп, похоже, также не прочь пообщаться с Владимиром Путиным. "Я думаю, мы поговорим", — сказал Трамп в интервью NBC News, отвечая на вопрос о возможных контактах с главой Кремля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после победы Трампа Путин заговорил о новом мировом порядке и не только. Россия, по его словам, якобы не стремится к вражде с остальным миром.