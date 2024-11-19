Политический журналист и публицист Леонид Швец специально для "Телеграфа" поделился своим мнением о звонке Олафа Шольца Владимиру Путину, непоследовательности Запада и нежелании политиков принимать ответственные решения

Обидеть Шольца может каждый

Издеваться над Шольцем легко и увлекательно. Его откровенно немужественная внешность словно призвана проиллюстрировать пугливо озирающуюся политику Германии, и звонок Путину на исходе третьего года войны лишний раз обращает внимание на несоответствие лидера самой мощной страны Европы далеко не внезапно нарисовавшимся историческим вызовам.

Сразу надо отметить, что восприятие внешности всегда контекстно. Если бы Берлин решительно возглавил европейскую коалицию отпора российской агрессии, заваливал Украину оружием, а канцлер время от времени звонил в Кремль с издевательским вопросом: "Ну как?" — мы бы видели в Олафе Шольце мощного дядьку с хитрым прищуром, а лысина бы только подчеркивала его скромную, но сокрушительную маскулинность. Каждый телефонный звонок из Берлина в Москву сопровождался бы взрывом восторга и бурей похвальных мемов в украинских соцсетях.

Шольцу некого упрекнуть в том, насколько Германия оказалась не готова к нынешней ситуации. Перед тем как занять пост канцлера за считанные месяцы до большой войны, он с 2018 года работал в коалиционной паре заместителем Ангелы Меркель, чья ставка на Wandel durch Handel не только с треском провалилась, но и позволила Путину подготовиться к войне, с полным основанием рассчитывая на то, что жесткого ответа со стороны Запада не последует. Wandel durch Handel, "изменения через торговлю", политика, основанная на надежде, что взаимовыгодные экономические отношения с авторитарными режимами ведут их к перевоспитанию или, по меньшей мере, сдерживают в рамках приличий, это из идеологического наследия как раз социал-демократов, предшественников Шольца, от Вилли Брандта до Герхарда Шредера, заразивших этим поветрием и христианскую демократку Меркель.

К 2022 году Германия подошла в предельно уязвимом состоянии, будучи уверена, что сильна как никогда именно теми вещами, которые вдруг оказались системными слабостями. Бундесвером никто толком не занимался, потому что зачем? Военные вопросы закрывает Вашингтон, и это позволяет не тратить большие средства на оборону и безопасность, а сосредоточиться на экономике, в которой немцы знают большой толк. Огромные объемы дешевого российского газа дают этой экономике дополнительное конкурентное преимущество. Выход на безбрежный китайский рынок обеспечивает самые радужные перспективы. С ядерной энергетикой в Германии покончено, можно сосредоточиться на "зеленой" альтернативе, давая фору остальным участникам гонки за энергетический переход.

Упрекая немецких руководителей в стратегической слепоте, надо отдать должное Олафу Шольцу, он сразу после российского вторжения в Украину осознал, насколько дело плохо. Немецкий канцлер первым в своей речи перед Бундестагом уже 27 февраля 2022 года употребил термин Zeitenwende – "поворотный пункт, смена эпох", который с тех пор стал базовым описанием произошедшего после начала большой войны в Украине: уже никогда не будет, как прежде. Тогда же Шольц заявил о выделении ста миллиардов евро на оборону, сумасшедшая сумма даже для этой небедной страны, а уж в контексте немецкой небезупречной истории просто вызывающая.

И помощь, которую Германия оказывает Украине, военная, финансовая, гуманитарная, — самая большая среди наших европейских союзников. Так что вытирать ноги о Шольца, который и так выше своей довоенной головы прыгнул, некоторое, конечно, свинство. Оно, однако, объясняется тем, что лидер ФРГ персонифицирует для украинцев непоследовательность Запада. Западные руководители, говоря о смене эпохи и той экзистенциальной опасности, которую несет миру Путин, его друзья из Ирана и Северной Кореи и прикидывающийся слепоглухонемым Китай, при всей правильной риторике, не демонстрируют воли к решительной совместной борьбе.

Не может не возникать ощущения, что они, не сговариваясь, ждут, когда Россия побольней сама убьется от Украину, убивая ее в первую очередь, и проблема рассосется каким-то образом, не требуя активного участия уважаемых господ, у которых электорат не любит вот этих варварских кровопролитий, они мешают кушать круассан, гамбургер, пить вкусное пиво или изысканное вино. За звонком из Берлина в Кремль просматривается скрытая надежда, потыкав Шольцем в Путина, вдруг услышать какие-то примирительные слова и почувствовать огромное облегчение: пронесло! Не висит больше необходимость принимать трудные ответственные решения, влекущие серьезные последствия. О Черчилле, этом увальне с сигарой в зубах, так привычно и приятно упоминать в пафосных речах, но фотографии с ним лучше не разглядывать: трудно в глазах чертового англичанина не уловить презрительную насмешку.

А Путин – вот удивительно! – взял и послал в очередной раз. Что же делать?! Что же делать?! Впрочем, это уже проблема Фридриха Мерца, лидера ХДС, который, судя по всему, возглавит правительство Германии после досрочных выборов в феврале. Не просто в феврале, а 23 числа. Практически ровно через три года после начала большой войны в Европе, так Европу, судя по всему, и не разбудившей.