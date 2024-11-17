Шольц сделал "неожиданное" заявление о разговоре с Путиным

Было бы плохо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с лидером Кремля

Канлер Германии Олаф Шольц считает, что президент России Владимир Путин не изменил своего мнения по поводу войны в Украине. Но поговорить с ним стоило.

Об этом он заявил, выступая в аэропорту Берлина, непосредственно перед своим отъездом на саммит G20 в Бразилию, цитирует его The Guardian. Шольц сказал, что стоит поговорить с Путиным, чтобы развеять какие-либо иллюзии, которые он мог лелеять, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины.

"Разговор был очень подробным, но способствовал признанию того, что мало что изменилось во взглядах президента России на войну — и это плохие новости", — сказал Шольц журналистам.

Он добавил, ссылаясь на скорейшее возвращение Дональда Трампа на пост президента США, что было бы также плохо, если бы Вашингтон поддерживал регулярные контакты с Путиным, в то время как ни один европейский лидер этого не делал.

Разговор Шольца и Путина — что известно

Напомним, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Перед звонком в Путин, Шольц советовался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава украинского государства выступил против этой идеи.

Уже после разговора с Путиным в МИД Украины заявили, что разговор Шольца с Путиным не поможет достичь справедливого мира. Там считают, что глава Кремля расценивает уговоры со стороны Запада как слабость.

А "Телеграф" ранее писал, что Зеленский жестко отреагировал на разговор Шольца и Путина. По его мнению – это ящик Пандоры.