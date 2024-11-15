Зеленский жестко отреагировал на разговор Шольца и Путина

Глава государства отметил, что "Минская-3 не будет"

В пятницу, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал телефонный разговор Канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Кремля Владимира Путина. По его мнению – это ящик Пандоры.

Об этом он сообщил на странице Телеграмм. По словам главы государства, теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов.

"Это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться. Так, как он делал десятилетиями. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по существу и как раз это и привело к этой войне", — говорит Зеленский.

Он добавил, что эти вызовы ясны и готовы действовать.

"И хотим предупредить: "Минская-3" не будет – нам нужен реальный мир", — сказал президент Украины в обращении.

Что предшествовало

Лидер России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор в пятницу, 15 ноября. Это их первая коммуникация по телефону за два года. Отмечается, что перед разговором проводилась длительная и тщательная подготовка, но детали разговора не разглашаются. В то же время Tagesschau утверждает, что звонок длился около часа. А в пресс-службе Кабинета министров Германии подтвердили разговор Шольца с Путиным.

В Кремле также прокомментировали разговор лидеров. Лидер России Владимир Путин выдвинул несколько очередных ультиматумов. Не обошлось и без нарративов об "агрессивной политике НАТО".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Западе сделали нелестный прогноз по войне в Украине.