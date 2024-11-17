Политический аналитик и бизнесмен Карл Волох рассказал, как звонок канцлера Германии ослабил позицию Запада

Мое впечатление: Путин сегодняшней атакой ответил на звонок Шольца, практически решив этим дискуссию между разными политиками, стоило ли вообще разговаривать с помешанным диктатором.

Напомню, что одни считают контакты с ним западных лидеров необходимыми, потому что прекращение огня будет так или иначе достигаться за столом переговоров с участием этих же лидеров.

Другие уверены, что этот звонок только ослабил позиции Запада, подверг сомнению его единство.

На мой взгляд, обе стороны правы и не правы одновременно. Безусловно, контакты с плешивой гадиной неизбежны и сам по себе звонок со словами поддержки Украины от лидера самого мощного европейского государства предательством не является.

Другое дело, что Шольц мог (и обязан был) предсказать именно такую, дерзкую и пренебрежительную, реакцию Путина.

А без этого выглядит, будто школьный ботан сделал замечание однокашнику-задире, а тот публично напинал его по заднице.

И в таком варианте это действительно ослабляет западную коалицию.

Источник: пост Волоха в Facebook