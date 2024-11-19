Российский журналист Александр Невзоров рассказал о последствиях обновления ядерной доктрины

Путин опять напомнил человечеству о роли кирпича в истории.

Действительно, один-единственный кирпич, прилетевший в его голову мог бы устранить и кошмар войны и высоковероятный ядерный ад "для всех".

Нет никаких сомнений в том, что сегодня Путин тысячекратно опаснее для мира чем Усама бен Ладен, Ясин, Шишани, или Асахара.

Тем не менее, все эти супчики давно кукуют в царстве теней, а кремлевский упырь собирает свои "совбезы" и наполняет чемодан за чемоданом.

А Штаты жалеют на него не только паршивую ракету, но даже простой кирпич.

Почуяв безнаказанность, Путин вновь делает "пальцы веером".

Сегодня кремлевская Чикатила опять распсиховалась и вновь поменяла "ядерную доктрину РФ".

Путин сам себе разрешил ядерный терроризм в ответ на удары конвенциональным (простым) оружием.

Но!

По сути — ничего не произошло.

"Ядерная доктрина" (основы государственной политики в области ядерного сдерживания) — филькина грамота, которую упырь может менять 20 раз в день, забавляя себя и пугая соседей.

"Доктрина" ничего не стоит и ничего не значит.

Это чисто медийная штука, которая не имеет ни практического, ни военного смысла. Когда Путину приспичит — он и так, наплевав на все доктрины — забарабанит по ядерным кнопкам.

"Изменения" в доктрине не стоит принимать всерьез. Это не стратегия, не программа, а завывания взбешенного вурдалака.

Идиот сам создал ситуацию из которой единственным выходом могут быть лишь его похороны.

Затевая войну Путин абсолютно не представлял себе ее последствий. Он не способен ни "считать", ни предвидеть последствия своих поступков.

Причины прекрасно объясняет академик В.М. Бехтерев.

"Принятие решения без учета последствий — первая степень шизофрении".

Источник: пост Невзорова в Telegram.