Забрал "красную кнопку" себе окончательно. Что меняет утвержденная Путиным ядерная доктрина

Ядерное оружие – средство сдерживания в РФ

Во вторник, 19 ноября, президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что теперь "ядерку" могут применить, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет на Россию.

В документе указано, что политика ядерного сдерживания предусматривает:

Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ;

Агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока;

Госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Подписанный Путиным документ позволяет России на законодательном уровне наносить ядерный удар по любым территориям при ряде условий.

Согласно документу Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения. То есть любая "агрессия" со стороны недружественных стран может вызвать ядерный удар.

Ядерное оружие Россия рассматривает как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, следует из подписанного Путиным документа. К тому же РФ будет предпринимать все необходимые меры, чтобы уменьшить ядерную угрозу.

Заметим, что в обновленной редакции документа "агрессию" против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. То есть Кремль может условно применить ядерное оружие против Украины, неядерного государства, поддерживаемой западными ядерными странами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Офисе президента Украины прокомментировали слухи об украинской ядерке и назвали "разрушительную" альтернативу.