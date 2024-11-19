Запугивают и нагнетают: в РФ прихлебатели Путина радуются новой ядерной доктрине

Там поднялась настоящая истерика

На фоне утверждения президентом России Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины РФ, в стране-террористке поднялась волна запугиваний. Там начали нагнетать ситуацию, угрожая применением ядерного оружия в ответ на возможное разрешение президентом США Джо Байденом на нанесение Украиной ударов дальнобойными ракетами по целям на российской территории.

В частности, как пишут росСМИ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что использование западных неядерных ракет Вооруженными Силами Украины против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ. Он цинично добавил, что "РФ рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру".

В свою очередь глава Комитета по обороне государственной думы РФ Андрей Картаполов сказал, что "Байден утащит за собой в гроб много людей" своим разрешением Украине наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием. Приспешник Путина лицемерно добавил, что "это их проблемы и их выбор". Картаполов добавил, что возможный ответ России на такие действия озвучил Путин, который заявлял, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с РФ.

Отличился и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который в своем Telegram-канале после утверждения Путиным ядерной доктрины РФ сделал публикацию в присущей ему хамской манере. Медведев разразился угрозами.

"Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества", — написал он.

Не смог смолчать и один из главных и самых одиозных идеологов "русского мира" Александр Дугин. Он присоединился к общему хору запугиваний и оскорблений Джо Байдена, возлагая на него ответственность на возможную ядерную войну, хотя она целиком и полностью лежит на другом человеке — диктаторе Владимире Путине и его приспешниках.

"Старика нужно положить в больницу как можно скорее. Безумец не может решать судьбу человечества. Кто-нибудь, остановите его!", — написал идеолог рашизма в соцсети Х.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что собой представляет утвержденная Путиным 19 ноября ядерная доктрина. Согласно ей, РФ может применить ядерное оружие, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет на Россию.