Російський журналіст Олександр Невзоров розповів про наслідки оновлення ядерної доктрини

Путін знову нагадав людству про роль цеглини в історії.

Дійсно, одна-єдина цегла, що прилетіла в його голову, могла б усунути і кошмар війни і високоймовірне ядерне пекло "для всіх".

Немає жодних сумнівів у тому, що сьогодні Путін тисячоразово небезпечніший для світу, ніж Усама бен Ладен, Ясін, Шишані, або Асахара.

Тим не менш, всі ці супчики давно кукують у царстві тіней, а кремлівський упир збирає свої "Радбези" і наповнює чемодан за валізою.

А Штати шкодують на нього не лише паршиву ракету, але навіть просту цеглу.

Почувши безкарність, Путін знову робить "пальці віялом".

Сьогодні кремлівська Чикатила знову розпсихувалася і знову змінила "ядерну доктрину РФ".

Путін сам собі дозволив ядерний тероризм у відповідь на удари конвенційною (простою) зброєю.

Але!

По суті нічого не сталося.

" Ядерна доктрина" (основи державної політики у сфері ядерного стримування) — фільчина грамота, яку упир може змінювати 20 разів у день, бавлячи себе і лякаючи сусідів.

"Доктрина" нічого не варта і нічого не означає.

Це чисто медійна штука, яка не має ані практичного, ані військового сенсу. Коли Путіну закортить — він і так, наплювавши на всі доктрини — забарабанить ядерними кнопками.

"Зміни" у доктрині не варто приймати всерйоз. Це не стратегія, не програма, а завивання розлюченого вовкулака.

Ідіот сам створив ситуацію з якої єдиним виходом може бути лише його похорон.

Починаючи війну Путін абсолютно не уявляв її наслідків. Він не здатний ні "вважати", ні передбачати наслідки своїх вчинків.

Причини чудово пояснює академік В.М. Бехтерєв.

"Прийняття рішення без урахування наслідків – перший ступінь шизофренії".

Джерело: пост Невзорова в Telegram.