Российский журналист Александр Невзоров утверждает, что глава Кремля сознательно ведет мир к ядерной войне, и россияне это "печенками чуют"

Нет сомнений в том, что Путин сознательно и маниакально ведет дело именно к ядерной войне. Она и есть его истинная цель.

Ни Трамп, ни Си не смогут удержать старого садиста от наслаждения всемирным пламенем.

Понимание этого расставляет все точки над "i", объясняет загадки путинской "стратегии", наглость его вечной лжи и странность поведения и речей.

Ни Запад, ни Восток так и не поняли с кем имеют дело. Байден, Шольц, Трамп, Си и даже Ын наивно ищут в путинских проделках рациональные мотивы. А их там нет.

Понимают ли сами русские то, что Путин ведет их в раскаленную радиоактивную могилу?

Несомненно — да. Но пока они лишь "печенками чуют" участь, уготованную им их спятившим кумиром. (И они, в принципе, согласны). Россия сегодня — как Джонстаун, где один придурок уговорил умереть 913 своих фанатиков, пояснив это необходимостью "спастись от зла мира".

Джонстаун был вымуштрован абсолютно в той же идеологии, что и сегодняшняя Россия: "ненависть — враги — изоляция — великая миссия".

Дальнейшие события будут еще драматичнее.

Под занавес Трамп, Шольц и прочие Макроны сообразят, что их оппонентом был умалишенный садист.

Но скорее всего, будет уже поздно.

Источник: Telegram-канал Александра Невзорова