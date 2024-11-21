Укр

"Сомневались в РФ напрасно": Путин выступил с обращением после удара межконтинентальной ракетой

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
ria.ru Новость обновлена 21 ноября 2024, 20:23

С его слов, конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по РФ

В четверг, 21 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором он назвал оружие, использованное в отношении Днепра.

Путин также заявил, что Москва заранее будет предупреждать мирное население Украины перед обстрелами. "Телеграф" собрал основные тезисы главы Кремля.

  • 19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
  • Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно.
  • Конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России.
  • Президент РФ заявил, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход "СВО".
  • Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
  • Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов.
  • Применение "Орешника" было ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности; в случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально.
  • Существующие системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, как "Орешник".
  • Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения.
  • Кто сомневается в том, что Россия готова к любому развитию событий: напрасно.

Напомним, аналитики подсчитали, что к началу 2024 года Россия располагала в общей сложности 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования.

Теги:
#Ракеты #Владимир Путин #Орешник