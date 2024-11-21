С его слов, конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по РФ

В четверг, 21 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором он назвал оружие, использованное в отношении Днепра.

Путин также заявил, что Москва заранее будет предупреждать мирное население Украины перед обстрелами. "Телеграф" собрал основные тезисы главы Кремля.

19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно.

Конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России.

Президент РФ заявил, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход "СВО".

Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов.

Применение "Орешника" было ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности; в случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально.

Существующие системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, как "Орешник".

Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения.

Кто сомневается в том, что Россия готова к любому развитию событий: напрасно.

Напомним, аналитики подсчитали, что к началу 2024 года Россия располагала в общей сложности 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования.