"Сомневались в РФ напрасно": Путин выступил с обращением после удара межконтинентальной ракетой
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С его слов, конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по РФ
В четверг, 21 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором он назвал оружие, использованное в отношении Днепра.
Путин также заявил, что Москва заранее будет предупреждать мирное население Украины перед обстрелами. "Телеграф" собрал основные тезисы главы Кремля.
- 19 ноября 6 ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
- Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно.
- Конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России.
- Президент РФ заявил, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход "СВО".
- Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
- Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов.
- Применение "Орешника" было ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности; в случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально.
- Существующие системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, как "Орешник".
- Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения.
- Кто сомневается в том, что Россия готова к любому развитию событий: напрасно.
Напомним, аналитики подсчитали, что к началу 2024 года Россия располагала в общей сложности 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования.