Російський журналіст Олександр Невзоров стверджує, що глава Кремля свідомо веде світ до ядерної війни, і росіяни це "печінками чують"

Немає сумнівів у тому, що Путін свідомо та маніакально веде справу саме до ядерної війни. Вона і є його справжньою метою.

Ні Трамп, ні Сі не зможуть утримати старого садиста від насолоди всесвітнім полум’ям.

Розуміння цього розставляє всі крапки над "i", пояснює загадки путінської "стратегії", нахабство його вічної брехні та дивність поведінки та промов.

Ні Захід, ні Схід так і не зрозуміли з ким мають справу. Байден, Шольц, Трамп, Сі та навіть Ин наївно шукають у путінських витівках раціональні мотиви. А їх там нема.

Чи самі росіяни розуміють те, що Путін веде їх у розпечену радіоактивну могилу?

Безсумнівно — так. Але поки вони лише "печінками" чують, приготовану їм їх збожеволілим кумиром. (І вони, в принципі, згодні). Росія сьогодні — як Джонстаун, де один придурок вмовив померти 913 своїх фанатиків, пояснивши це необхідністю "врятуватися від зла світу".

Джонстаун було вимуштровано абсолютно в тій самій ідеології, що й сьогоднішню Росію: "ненависть — вороги — ізоляція — велика місія".

Подальші події будуть ще драматичнішими.

Під завісу Трамп, Шольц та інші Макрони зрозуміють, що їх опонентом був божевільний садист.

Але, швидше за все, буде вже пізно.

Джерело: Telegram-канал Олександра Невзорова