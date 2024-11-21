Путин увеличивает ставки. Ждать ли новых ударов межконтинентальных ракет от "бешеного пса"

РФ может даже применить "ядерку"

Первый удар по Украине российской межконтинентальной баллистической ракетой свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин действительно повышает ставки. Это было знаковым символическим актом.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик. По его мнению, этим ударом РФ решила послать сигнал о серьезности своих намерений.

— Его стоит упомянуть в контексте изменений в ядерную доктрину РФ. Путин угрожает, откровенно шантажирует. И это происходит на фоне инициатив, которые может предложить Трамп во время следующего переговорного трека, — подчеркнул эксперт.

По его словам, некоторые западные страны не воспринимают ядерный шантаж и не реагируют на повышение этих ставок. Кулик подчеркнул, что это раздражает Кремль.

— Межконтинентальная ракета – это такое предупреждение, что РФ имеет серьезные намерения, что Россию ничего не сдерживает от нанесения ядерного удара. С другой стороны, ядерный удар по Украине ничего не дает РФ. Возможна определенная деморализация, незначительные человеческие потери, — сказал эксперт.

По его мнению, применение ядерного оружия будет иметь негативные последствия для самой России с точки зрения сохранения группы сторонников РФ среди других стран. Кулик считает, что это также может осложнить соблюдение политики нейтралитета Китаем, Бразилией и другими "попутчиками" РФ.

- Это (нанесение ядерного удара. — Ред.) фактически выведет Россию из категории любой договороспособности в категорию "бешеного пса". Даже Китай будет заинтересован в том, чтобы убрать Путина как угрозу глобальной безопасности, – заявил он.

Эксперт напомнил, что все месседжи, звучащие от Китая, Бразилии, арабских стран и других представителей "Глобального Юга", совпадают в одном — это недопущение использования ядерного оружия. По его словам, все, что сейчас может делать Путин, это шантажировать.

В то же время Кулик не исключает, что РФ все же может нанести ядерный удар. По его словам, это может произойти как на территории Украины, так и самой РФ, например, в Арктике. Эксперт также предположил, что это может быть проведением ядерных испытаний.

— Если стратегический ядерный потенциал РФ вызывает у экспертов вопросы, то тактическое ядерное оружие у россиян есть. Они могут его применить. Но чтобы это произошло, необходимы определенные обстоятельства. Во-первых, это невозможность достижения паритета [на поле боя] и критическая ситуация для россиян в экономике, политике, социалке и т.п. Когда власти РФ видят, что у них есть не потенциальная, а физическая угроза существованию режима. И второе, это ситуация, когда нужно слишком повысить ставки, потому что продолжение войны не имеет никакого смысла. Тогда может быть хотя бы попытка использования, — отметил он.

По мнению Кулика, это может быть не единственный случай применения россиянами межконтинентальной баллистической ракеты против Украины. По его словам, можно ждать ее нового применения.

Напомним, в четверг, 21 ноября, утром Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По данным СМИ, россияне применили против Украины ракету средней дальности РС-26 "Рубеж". Скорее всего, удар этим оружием пришелся на город Днепр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания.