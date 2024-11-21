Россия предупредила США об ударе межконтинентальной ракетой. Ответ для Путина будет очень чувствительным

Для чего Кремль использовал столь дорогостоящее оружие и как пуск восприняли в США, объяснил эксперт

В ночь на 21 ноября Россия впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой , удар этим оружием пришелся на город Днепр.

Для чего Кремль использовал эту крайне дорогостоящую "вундервафлю", означает ли это повышение ставок в войне вплоть до применения ядерного оружия и как отреагируют США? Эти вопросы "Телеграф" обсудил с военно-политическим аналитиком Дмитрием Снегиревым.

– Дмитрий, к сожалению, имеем историческое применение межконтинентальной баллистической ракеты по территории Украины. Многие военные аналитики и эксперты ранее говорили, что России нет никакого смысла это делать, ведь это дорого, есть другие ракеты, которыми можно достичь тех же целей. Зачем Россия пошла на это?

– Начнем с того, что запуск межконтинентальных баллистических ракет мог производиться только с информированием наших стратегических партнеров – США. Речь идет о том, что согласно ратифицированным международным договорам, Российская Федерация должна предупредить США о пуске и направлении пуска. И анонсировать подобный пуск, чтобы сделать невозможным срабатывание систем предупреждения о ракетном ударе. Соответственно, чтобы Соединенные Штаты не нанесли ответный ракетный удар. Это так называемая тактика встречного ядерного удара. Поэтому не случайно вчерашнее сообщение дипломатической миссии Соединенных Штатов в Украине о возможности ракетного удара по территории Украины. Американская сторона опиралась на данные своей разведки.

Во-вторых, переоснащение ракеты фугасно-боевой частью дорогостоящее, и это достаточно серьезный технологический процесс. Не исключаю, что ракета была оснащена имитаторами боевых блоко, и РФ проводила испытания межконтинентальной баллистической ракеты, но в условиях реального боевого пуска. Скорее всего, это были имитаторы боевых блоков, а не сами боевые блоки. Потому что боевой блок у ракеты до 0,3 мегатонны, и последствия удара были бы достаточно серьезными. А учитывая, что там четыре боевых блока, площадь поражения была бы достаточно масштабная.

Накануне имелись сообщения о том, что РФ готовится провести испытание этой межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне Капустин Яр. Украинская сторона прекрасно знала об этих планах РФ, соответственно, и наши стратегические партнеры. Поэтому этот пуск следует считать элементом информационно-политически-военного давления РФ даже не столько на Украину, сколько на наших стратегических партнеров. Пуск этой ракеты является сигналом к тому, что изменения так называемой ядерной доктрины РФ, по мнению россиян, подтверждаются конкретикой действий. Целевая аудитория внутрироссийская: показали, мол, слова российского диктатора не расходятся с делами. То есть в ответ на удар по территории РФ с использованием ATACMS и Storm Shadow РФ нанесла удар межконтинентальными баллистическими ракетами. Никакой военной целесообразности в этом не было. Речь идет о политико-информационной целесообразности, в первую очередь. РФ, скорее всего, давала сигнал США относительно предотвращения дальнейших ударов по территории России ракетами ATACMS и по поводу возможных дальнейших сценариев в контексте изменения ядерной доктрины.

Но здесь следует успокоить украинцев. РФ, по большому счету, не субъектна в принятии решений об использовании даже тактического ядерного оружия, не говоря уже об использовании межконтинентальных баллистических ракет с ядерной боеголовкой. Помните истерику, развернутую российскими спецслужбами в 2022 году по поводу возможного ядерного сценария: нанесения тактического ядерного удара по территории Украины. Тогда была достаточно жесткая позиция КНР, когда официальный Пекин заявил, что Москве вообще не стоит лоббировать эту тему. Поэтому еще раз подчеркиваю – возможность использования межконтинентальных баллистических ракет с ядерной боеголовкой сводится к минимуму.

– Сколько стоит такая ракета? Сколько денег РФ израсходовала на эту демонстрацию?

– Не буду спекулировать на этом вопросе, ведь тактико-технических характеристик этой ракеты пока нет. Но мы можем предположить, что это десятки миллионов долларов, если не сотни.

– Вы говорите, что РФ должна была предупредить США о запуске. По-видимому, так и произошло, если посольства не работали. Соответственно, были ли какие-нибудь рычаги у США, чтобы не допустить таких запусков? Или просто приняли во внимание российское сообщение, да и все?

– Скорее всего, пуск носил демонстрационный характер, а ракета была оснащена имитаторами боевых блоков. Это знали и понимали в США. Пуск воспринимался США как ответный дипломатический и военный сигнал.

Моменты противодействия. В настоящее время украинская ПВО, к сожалению, ограничена в возможности противодействия ударам межконтинентальных баллистических ракет. Мы можем использовать ЗРК Patriot по боевым частям, но активно противодействовать самой ракете… Здесь большие проблемы.

– Спасает ли убежище от такой ракеты?

– Если это убежище оборудовано по стандартам "холодной" войны, то есть досталось по наследству от СССР (или должным образом построено во времена независимости), то вопросов нет. Спасает. Убежище может уберечь от удара подобного характера.

– Мы увидели российскую демонстрацию силы. Каковы последствия этой демонстрации на международно-политическом уровне? Со стороны США, КНР?

– Даже после заявлений РФ об изменении собственной ядерной доктрины было официальное сообщение Пентагона о том, что он не видит готовности РФ к задействованию ядерного потенциала в войне с Украиной. США прекрасно мониторят ситуацию. Если бы в каких-то не очень умных головах в Кремле возник вопрос о нанесении удара с использованием ядерных боезарядов, это стало бы известно буквально за считаные минуты. Потому и было подобное заявление Пентагона.

То, что будет давление на РФ, я не только не исключаю, я убежден в этом. Причем как со стороны КНР, так и США. Демонстрационные репетиции РФ не останутся без ответа. Не исключаю, что это спровоцирует США к увеличению ракет ATACMS для нужд сил обороны Украины в момент предотвращения ракетного террора со стороны РФ.

Основными целями будут не только военные объекты, но и предприятия энергетическо-топливного комплекса РФ. А этого они больше всего опасаются. Элемент военной доктрины РФ подразумевает превентивный характер нанесения ударов по энергетической инфраструктуре противника с целью принуждения к капитуляции. Но эта доктрина была написана с учетом того фактора, что РФ понимала, что у украинской стороны не было возможности наносить удары по энергетическо-топливному комплексу России. А теперь, после получения разрешения бить по территории РФ крылатыми ракетами, в эту игру можно играть вдвоем. Россияне прекрасно понимают, что климатические условия — зима и неготовность российского ЖКХ — могут сыграть довольно злую шутку с российским правительством в моменте социального напряжения на территории самой РФ.

Напомню, что ввод войск КНДР на территорию Курской области дал толчок для принятия решения о разрешении бить по территории РФ. А такое решение не принималось в течение трех лет российско-украинской войны. Поэтому подобные демонстрации дадут толчок не только США, но и Великобритании и другим западным странам к ускоренному военно-техническому сотрудничеству с Украиной. Это ужесточение ПВО и зеркальный ответ на ракетный террор со стороны РФ.