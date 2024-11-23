Политтехнолог объяснил, что бояться нужно не новейших ракет, запускаемых по Украине РФ

Уже объяснялся, что российский "Орешник" — это не то, что может изменить ход войны. Но все это волнует — в Украине, в Европе, в мире. А без внимания остается то, что реально влияет на ход боевых действий — поставки в ВСУ бракованных минометных мин украинского производства, часть которых не взрывается после выстрела или, еще хуже, может взорваться в стволе миномета. И об этом пишут в СМИ.

Напомню, что подавляющая часть живой силы врага на передовой уничтожается как раз артиллерийским и минометным огнем.

Предприятие, имеющее контракт на производство мин (название не разглашаю, потому что это закрытая информация), входит в систему Минстратегпрома и в настоящее время выполнило заказ по 120 мм выстрелам всего на 18%. А срок исполнения уже истекает. Но и из поставленных боеприпасов почти 10% (!) были возвращены производителю как не соответствующие заявленному качеству.

Кроме того, что бойцы ВСУ остаются без огневой поддержки, да еще и этот опасный хлам нужно возить туда-сюда по стране!

И это не единственный контракт, который завалило предприятие, а лишь один из нескольких, которые ГП "Агентство оборонных закупок" заключило с подрядчиком в рамках госзаказа на изготовление боеприпасов. Что это, если не небрежность, равная диверсии?

О том, что предприятие не сможет справиться с реализацией заказа, было известно до подписания контактов. Соответствующее подразделение МО заранее изучало его производственные возможности. В итоге были обнаружены значительные недостатки, мешавшие заводу выполнить заказ вовремя, качественно и в полном объеме. Есть информация, что проверять предприятие и качество продукции на производство даже ездила Дана Яровая, советница замминистра обороны Дмитрия Клименкова, которая подтвердила имеющиеся проблемы своему шефу. Но, есть одно "но"…

Но ГП "Агентство оборонных закупок", возглавляемое Мариной Безруковой, по непонятным причинам игнорирует все эти оговорки и заключает с предприятием соглашения на производство таких нужных для ВСУ боеприпасов. Который сейчас под угрозой срыва.

Единственное, что обнадеживает в этой ситуации, это то, что правоохранители вроде бы уже активно работают по этим контрактам, и есть шанс быстро увидеть результаты расследования.

Источник: пост Кочеткова в Facebook