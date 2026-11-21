Одни из прежних слов касались украинских военных в Курской области

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Президент России Владимир Путин меняет риторику, чтобы оправдать войну и представить российскую агрессию как "освобождение" Украины. В новом интервью он предложил украинским военным перейти на сторону России.

В беседе с режиссером Эмиром Кустурицей Путин назвал призыв сдаваться в плен несколько унизительным. Это заметный поворот: в прежних заявлениях он сам требовал от украинских военных сложить оружие, а в марте 2025 года говорил о сдаче в плен как о единственной альтернативе гибели, сообщает "Телеграф".

От требования сложить оружие до предложения сменить сторону

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, Путин призывал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. Тогда он требовал, чтобы они прекратили сопротивление, и не призывал их переходить на сторону России.

13 марта 2025 года на совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко Путин заявил, что украинским военным в Курской области грозит блокирование. Именно на этот случай он озвучил ультиматум.

"Будет только два выхода – сдаться в плен или погибнуть", – заявил тогда глава Кремля.

Зачем Кремлю понадобилась новая формулировка

В новом интервью Путин меняет саму роль, которую отводит украинским военным в своей версии войны. В 2022 году он предлагал им уйти домой, в Курской области говорил о плене как о способе выжить, а теперь предлагает уже сменить сторону. Так Кремль может подавать переход на сторону России как добровольный выбор и использовать его в рассказе о якобы "освободительной" войне, считает Искусственный интеллект ChatGPT в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа".

Внутри России такая риторика помогает оправдывать продолжение войны: Кремль пытается создать впечатление, что способен заручиться лояльностью тех, против кого воюет. Внешней аудитории Путин предлагает ту же рамку – обсуждать действия России на её условиях, через разговор о том, чью сторону якобы готовы выбрать украинцы.

Смена формулировок показывает, как Путин подстраивает объяснение войны под политические и военные обстоятельства. Когда нужно усилить давление, в его речи звучит ультиматум. Когда нужно представить Россию стороной, к которой украинцам предлагают присоединиться, тот же призыв к сдаче становится в его изложении унизительным.

Как сообщал "Телеграф", саммит АТЭС с участием Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина почти никак не приблизил Украину к миру. При этом эта встреча в перспективе развязала руки Европе для более активной поддержки Киева.