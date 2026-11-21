Среди раненых в результате обстрела – дети и спасатели

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В результате российского ракетного удара по центру Кривого Рога 20 ноября погибли два человека – 7-летний Тихон Бондарь и 20-летняя фельдшер Алина Зайченко.

Как сообщает "Первый Городской. Кривой Рог", мальчик находился в заведении вместе с семьей, а медики скорой помощи прибыли на вызов и попали под повторную атаку россиян. Обоих пострадавших впоследствии не удалось спасти.

Погиб 7-летний Тихон

В момент обстрела 7-летний Тихон находился в местном заведении вместе с родными. Российская атака застала семью врасплох.

Как сообщают местные СМИ, семья приезжала по делам в Кривой Рог. Решили заглянуть в любимый ресторан.

"Не жили здесь, потому что опасно....но опасность нас настигла", – рассказывает мама Тихона.

Мальчика доставили в больницу, однако его сердце остановилось. Также ранения получили его братики – Матвей и Платон. Сейчас они находятся в реанимации.

Раненые братики Тихона Матвей и Платон находятся в реанимации Источник: ТРК "Рудана" Кривой Рог

Под повторный удар попала 20-летняя фельдшер

Среди погибших также 20-летняя Алина Зайченко, работавшая фельдшером скорой медицинской помощи.

Бригада экстренной помощи попала под повторный российский удар Источник: Суспільне Дніпро

Незадолго до атаки на линию экстренной медицинской помощи поступил вызов из-за нарушения сердечного ритма у женщины. Несмотря на красный уровень опасности, бригада выехала на помощь и прибыла в ресторан в 20:00 – через 13 минут после вызова. Однако пациентки на месте не было. Именно тогда медики попали под повторный российский удар. Об этом сообщил гендиректор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Днепропетровщины Радий Шевченко

Алина получила тяжелые ранения: минно-взрывную травму, проникающее осколочное ранение грудной клетки, гемопневмоторакс, закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму живота.

В критическом состоянии девушку срочно доставили в отделение политравмы. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

Напомним, сейчас известно, что количество пострадавших в Кривом Роге выросло до 58, среди них шестеро детей, трое медиков скорой помощи и сотрудники ГСЧС, которые помогали людям.

Как сообщал "Телеграф", 20 ноября украинские силы сбили 79 из 84 ракет во время самого массированного за осень залпа крылатых ракет.