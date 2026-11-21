По словам специалиста, чаще всего люди приходят ремонтировать проколотые шины.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

23-летний продавец-консультант магазина "Вело+" в Полтаве Денис Карпенко ездит на велосипеде всю зиму. Безопасность поездок обеспечивают дорогие – качественные и мягкие – шины. В целом он, учитель физкультуры по специальности, за рулем двухколесного транспорта с 15-летнего возраста, с тех пор как увлекся велоспортом. С тех пор постоянно что-то ремонтирует и совершенствует в своих велосипедах и, конечно, знает обо всех нюансах ухода за ними.

Поэтому "Телеграф" накануне закрытия велосипедного сезона попросил Дениса ответить на актуальные вопросы.

Дождь и подготовка к зиме

— Как правильно подготовить электросамокат к езде в дождливую погоду? Насколько надежна заводская гидроизоляция? Обязательно ли делать ее дополнительно?

— В легкий умеренный дождик кататься на электросамокатах еще можно, а вот в сильный ливень не рекомендуется, потому что может выйти из строя электроника, а она стоит недешево. К сожалению, заводская гидроизоляция ненадежна. Поэтому желательно сделать дополнительную. Особенно нужно беречь аккумулятор – самую дорогую деталь электротранспорта.

Денис Карпенко

— А в чем заключается подготовка к зимнему периоду? Когда лучше всего это сделать и что входит в базовый чек-ап?

— К зимовнему хранению велосипед можно готовить сразу же, когда понимаем, что уже не будем на нем кататься. То есть в октябре-ноябре. Его нужно вымыть, высушить, смазать цепь, чтобы она за зиму не заржавела. И, в принципе, все. Если это электросамокат, то нужно будет раз в месяц во время хранения заряжать аккумулятор, следить за контроллерами и проводками, чтобы они не были влажными.

Заржавевшая цепь следует смазать, чтобы избежать поломки

Как сохранить аккумулятор в сезон и на балконе

— Кстати, как продлить жизнь аккумулятору?

— Чтобы аккумулятор служил долго, его не нужно разряжать до нуля. Глубокий разряд значительно сокращает срок службы почти всех современных аккумуляторов, поскольку создает сильную нагрузку на его химические элементы и ускоряет потерю емкости. Совет "разряжать до нуля" остался мифом со времен старых никель-кадмиевых батарей, у которых был "эффект памяти". Оптимальное решение для большинства современных устройств – ставить их на зарядку при уровне около 20 процентов.

В то же время стоит ограничивать заряд до 80–90 процентов. Если вы не планируете длительную поездку без доступа к розетке, не обязательно каждый раз заряжать устройство до максимума.

Также следует избегать перегрева постоянным током. Во многих аккумуляторах есть специальная система, которая этому препятствует, но в более дешевых аккумуляторах и в самих зарядных устройствах ее нет.

— Как не испортить аккумулятор самоката за одну зиму на балконе?

— Как я уже сказал, каждый месяц его нужно подзаряжать. Он выдерживает температуру до нуля градусов, но если она начинает опускаться ниже, то накануне аккумулятор на скутере или электросамокате нужно снять. У многих из них, кстати, установлены быстросъемные аккумуляторы, которые снимаются нажатием пары кнопок.

Типичные ошибки владельцев и частые поломки

— Какие ошибки допускают владельцы, из-за которых транспорт быстро выходит из строя? Что "убивает" велосипед или самокат быстрее всего?

— Чаще всего перегружают электронику (контроллеры) и аккумуляторы электросамокатов. Из-за этого они просто горят. Обычно к этому приводит то, что на транспорт, рассчитанный на одного человека, садятся двое-трое. Как правило, так любит кататься молодежь.

На втором месте – резкий старт с места. На электровелосипеде или электроскутере рекомендуется трогаться потихоньку или, если есть возможность, прокручивая педали, а уже потом нажимать на ручку газа.

У подростков возникают проблемы еще и с переключением скоростных режимов. Переключаться нужно на медленном ходу, когда педали еще крутишь не очень быстро. Ошибка – переключаться сразу, а потом крутить педали изо всех сил. Из-за этого гнутся переключатели и звездочки на задних колесах.

Денис за работой

— А какая поломка стала классикой жанра в мастерской при вашем магазине? Что приходится чинить чуть ли не каждый день?

— Среди подростков очень популярен стантрайдинг (трюковая езда на заднем колесе). Это часто приводит к серьезным поломкам: гнутся обода, ломаются оси втулок, выходит из строя рулевое управление, рвутся цепи… А еще в их велосипедах часто ломаются тормоза и приводная часть из-за неправильного переключения.

Но все же чаще всего приносят проколотые камеры, которые "ловят" острые предметы. Или камеры, поврежденные в результате наезда на бордюры или ямы на недостаточно накачанных колесах.

Чаще всего приходится ремонтировать шины

Рынок электротранспорта и спрос в мастерской

— С чем обращаются в мастерскую чаще — с классическими велосипедами или электросамокатами? Как изменилось это соотношение за последние несколько лет?

— Обращаются как по поводу электрики, так и механики. В последнее время вырос спрос на электрику. В этом сегменте сейчас много вариантов. Люди старшего возраста предпочитают трехколесные скутеры или велосипеды, которые могут ехать сами и не нужно крутить педали. Подросткам родители в основном покупают двухколесные скутеры и самокаты.

Трехколесные велоскутеры с крышей пользуются спросом

— Заметили ли вы рост спроса на покупку велосипедов за последние несколько лет, когда люди начали искать альтернативу автомобилям и общественному транспорту из-за продолжительных отключений света и подорожания топлива?

— Ну, механические велосипеды как покупали, так и покупают. А вот спрос на электровелосипеды стал выше. Наверное, потому, что людям не хочется крутить педали.

— Сколько стоят эти модели?

— В среднем 28–35 тысяч гривен.

Почему скрипят тормоза и что брать в путь

— Одна из самых распространенных проблем двухколесного транспорта — скрип тормозов. Почему они скрипят?

— Тормоза могут скрипеть при попадании песка, грязи или смазки. Кстати, многие, смазывая цепь велосипеда, не закрывают тормозные диски, а потом удивляются "непонятному" звуку.

Бывает, на тормозные диски попадают грязь или смазка, которые собираются на асфальте во время дождя. Больше всего в таких случаях страдают ободные тормоза (вибрейки), расположенные ближе всего к земле.

— И что делать?

— Обработать специальным спреем для очистки тормозов или просто вытереть их чистой сухой тряпкой. Еще можно воспользоваться спиртом или мелкой наждачной бумагой. Или, если смазки очень много, снять тормозные колодки и почистить их.

Средства по уходу за велосипедом

— Какой минимальный набор инструментов должен находиться в рюкзаке каждого велосипедиста? Что можно починить своими силами, а с чем лучше сразу идти к мастеру?

— Обязательно мультитул – компактный многофункциональный ручной инструмент, который объединяет в одном корпусе несколько разных приспособлений. В нем есть шестигранники, шлицевые и крестовые отвертки. А также велоаптечка: заплатки, наждачная бумага, клей.

Но если человек не очень разбирается в этих нюансах, лучше проконсультироваться у мастера или отдать ему транспортное средство в ремонт.

Цены на ремонт, качество и сборка в Украине.

— Реально ли сейчас отремонтировать качественный транспорт без космических расходов? Скажите, как в последнее время поменялась ситуация с запчастями и ценами?

— В связи с войной цены выросли колоссально, ведь у нас проблемы с топливом, с поставками и так далее. Сегодня средний чек за ремонт – полторы-две тысячи гривен. Иногда – меньше. Ремонт переключателя скоростей, скажем, стоит в среднем 700–800 гривен.

— Как бы вы оценили современное качество велосипедов и скутеров? Правда ли, что раньше делали надежнее?

— Технологии ведь не стоят на месте. И сегодня бюджетные велосипеды стали лучше.

В магазине Дениса широкий выбор велосипедов

— Преимущественно китайские технологии? В Украине же нет собственного производства?

— Почему же нет? У нас существует производство бюджетных велосипедов хорошего качества. Их собирают из импортных комплектующих и рам. Конечно, хотелось бы, чтобы было полностью автоматизированное украинское производство из отечественных компонентов.

Механика или электроника, курьеры и скорость

— Что лично вам интереснее – классическая механика или электроника? Для ремонта этих велосипедов нужны совершенно разные навыки?

— Мне ближе обычные велосипеды, поскольку сам на них катаюсь. До электрических еще не дошел, но чувствую, что это необходимо.

В электронике нужно понимать физику: как там все подключено, как оно работает, потому что иначе можно попасть в беду. Подключишь какой-нибудь проводок не туда – и уже вышел из строя контроллер или аккумулятор. Поэтому с электроникой лучше обращаться к специалистам. Механику можно починить и самому.

Личный транспорт Дениса Карпенко

— В городах сейчас часто можно увидеть курьеров на электротранспорте. Отличаются ли их требования к ремонту от запросов других пользователей?

— У транспорта, которым пользуются курьеры, большая нагрузка. Они катаются, что называется, "на убой". К сожалению, мало кто следит за своей техникой, поэтому даже если и хотят ее отремонтировать, это практически нереально. Обычно ее приходится заменять на новую. Хотя ради экономии некоторые берутся самостоятельно что-то ремонтировать в электронике.

— Как вы относитесь к возможному ограничению скорости на электросамокатах?

— Лично я за ограничение скорости хотя бы до сорока километров в час. Ведь это смертельно опасно, тем более что дети часто катаются на них с превышением скорости, без соблюдения правил, без шлемов, без других средств защиты.

Недаром у арендованных самокатов максимальная скорость – 20–25 километров в час.

Случаи из практики и советы покупателям

— Приносят ли в ремонт велосипеды в критическом состоянии? Расскажите о самом удивительном или сложном случае из вашей практики.

— Бывает, приносят технику в таком состоянии, когда уже почти ничего нельзя сделать. Как правило, это сломанные рамы после ДТП или неудачных трюков.

В электротранспорте чаще всего горят контроллеры или двигатели.

— А какой-нибудь забавный случай вспомните?

— Среди наших постоянных клиентов есть один молодой парень, который каждую неделю приходит в мастерскую с новыми поломками. Просто он очень активно использует своего двухколесного друга, но не следит за ним.

— Когда вы просто идете по улице и видите человека на велосипеде или самокате, сразу ли замечаете неисправности по звуку цепи, состоянию колес?

— Конечно, это приходит с опытом. Когда цепь не смазана, ее очень хорошо слышно. Визуально видно, когда покрышки не накачаны.

Денис проконсультирует и подскажет

— Что-то подсказываете владельцам?

— Могу помочь, если у кого-то сломался велосипед на дороге.

— Скажите, на что стоит обращать внимание человеку, который покупает подержанный велосипед или самокат? Как не купить кота в мешке со скрытыми дефектами?

— Нужно смотреть механику: все подшипники, шарниры, в которых может быть люфт. Внимательно осмотреть раму на предмет трещин.

В электросамокатах могут быть расшатаны мотор и контроллер.

Если покупателю трудно самому обнаружить скрытые дефекты или у него возникают определенные сомнения, советую перед покупкой прийти в веломагазин и попросить специалистов провести оценку.

Конечно, мы рекомендуем покупать новые велосипеды, потому что у них есть гарантия, во-первых, а во-вторых, они надежны.

Путь в велоспорт и карбоновая мечта

— Возможно ли овладеть ремонтом велосипедов по интернету?

— Да, это вполне реально. На YouTube есть много хороших каналов, на которых можно посмотреть конструкцию велосипедов, разборку и сборку, обзоры новинок и так далее. Кстати, свой первый горный спортивный велосипед Cross я начал совершенствовать уже через полгода после покупки, в пятнадцатилетнем возрасте. Сначала самостоятельно проверял переключение передач, устранял какие-то скрипы, непонятные звуки. Мне было интересно самому все это перебирать. Сначала (а я к тому моменту уже начал агрессивно кататься) заменил заводскую вилку, потому что она была слабенькой. Потом заменил трансмиссию, чтобы она выдерживала большие нагрузки. Затем – полностью тормоза. Моим учителем в этом был YouTube.

— Как родители к этому относились?

— Спрашивали: "А зачем ты тогда его купил, если все в нем меняешь?". Но этот велосипед стоил того, чтобы его модернизировать, а потом, через два года, купить более серьезный. К тому времени я перешел из любительского велоспорта в профессиональный. У нас в Полтаве есть велосообщество, которое катается в байк-парке, на специальных маршрутах разной сложности, на трассах. Выступаем также в других городах, устраиваем соревнования по прыжкам с трамплина, гонки по узким каменистым дорогам с препятствиями и так далее.

Так детское увлечение привело меня в профессию, связанную с продажами и ремонтом велосипедов.

Денис Карпенко обожает велосипеды

— На чем вы сейчас катаетесь?

— У меня два велосипеда. Один – гравийный, для быстрой езды по трассам и камням, второй – двухподвес. Это горный велосипед, оснащенный амортизацией на обоих колесах и предназначенный для спортивной езды и прыжков.

Несмотря на то, что когда-то я сломал ключицу, упав с велосипеда на сложной трассе, после восстановления продолжаю кататься. Это адреналин. А для поддержания физической формы играю в баскетбол, с которым не расстаюсь с подросткового возраста.

— Если бы у вас был неограниченный бюджет и доступ к любым деталям, какой идеальный велосипед или электросамокат вы бы собрали для себя?

— У меня есть мечта сделать надежный карбоновый велосипед, который сочетает малый вес, высокую жесткость и поглощение вибраций. Можно будет купить только раму, а все остальные детали (их изготавливают в США, Франции и немного на Тайване) я собрал бы сам. На рынке такой велосипед стоит 6–7 тысяч евро.

Фото автора и предоставленные Денисом Карпенко