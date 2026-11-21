За прошлый год было подано более 60 жалоб адвокатов

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Военное положение не отменяет права на адвоката. Режим объекта позволяет ограничить вход в отдельные кабинеты ТЦК, но не дает оснований без объяснений отказать во встрече с клиентом.

"Телеграф" выяснял, какие документы нужны адвокату на входе, что делать при отказе и какая ответственность предусмотрена для должностных лиц.

Более 60 жалоб за год: почему тема снова на слуху

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил , что только за 2025 год в его офис поступило более 60 жалоб от адвокатов, которых не пустили в территориальные центры комплектования (ТЦК). По его словам, большинство таких обращений подают женщины. В НААУ объясняют это тем, что адвокатов-мужчин после приезда в ТЦК раньше пытались мобилизовать или даже мобилизовывали.

Лубинец также заявил, что общее количество обращений с жалобами на работу ТЦК выросло в разы. Среди нарушений он назвал незаконное содержание людей, отнятие личных вещей, применение силы и отказ дать человеку возможность использовать правовую помощь.

Лубинец вспомнил харьковский случай. По его словам, женщине-адвокату во время конфликта в ТЦК сломали ногу, она перенесла четыре операции, а больше года спустя юридической оценки этим действиям нет.

Что из всего этого закон считает нарушением, объяснил старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко .

Военное положение, режим объекта, внутренние правила: что из этого может остановить адвоката

Можно ли отказать адвокату с такими аргументами, Даниил Гончаренко рассказал в комментарии "Телеграфу". Начинает он с Конституции.

"Согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь и свободный выбор защитника своих прав. Статья 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" запрещает вмешательство и препятствование осуществлению адвокатской деятельности", — говорит эксперт.

Отсюда, по его словам, следует обязанность для ТЦК. "Если человека задержали или фактически ограничили его свободу передвижения, ему должны обеспечить возможность воспользоваться помощью адвоката", — отмечает юрист.

В то же время неограниченный доступ ко всем помещениям адвокат не имеет. "Право на юридическую помощь не означает неограниченного доступа адвоката ко всем помещениям ТЦК. Однако пропускной режим не может использоваться как основание для фактического лишения человека права на защиту", — уточняет Даниил Гончаренко.

А вот ссылка на военное положение или внутренние распоряжения, по его мнению, не является основанием. "Именно ссылка на военное положение, особый режим объекта или внутренние распоряжения не являются достаточным основанием для лишения человека права на юридическую помощь", — отмечает он.

Здесь эксперт упоминает статью 19 Конституции: должностные лица государственных органов действуют только в пределах полномочий, определяемых законом. ТЦК может устанавливать пропускной режим и применять меры безопасности. "Однако такие ограничения должны иметь законные основания и не могут нивелировать гарантии, предусмотренные статьями 20 и 23 Закона", — подчеркивает юрист.

"Итак, ограничение доступа к отдельным помещениям возможно, но безосновательный отказ обеспечить встречу адвоката с клиентом является нарушением права на юридическую помощь", — резюмирует Даниил Гончаренко.

Ордера мало? Какие бумаги на практике просят у ТЦК

Еще один источник конфликтов на пороге – документы. Закон допускает несколько способов подтвердить полномочия адвоката, однако работники ТЦК часто хотят видеть больше.

"В соответствии со статьей 26 Закона полномочия адвоката могут подтверждаться ордером, договором о предоставлении юридической помощи, доверенностью или поручением органа, уполномоченного на оказание бесплатной юридической помощи", — перечисляет Даниил Гончаренко.

Для подтверждения полномочий, по его словам, обычно достаточно правильно оформленного ордера. Адвокату также следует иметь при себе удостоверение адвоката Украины.

Но практика, как предостерегает эксперт, другая. "Работники ТЦК и СП нередко дополнительно требуют предъявления договора о предоставлении юридической помощи. Поэтому во избежание задержек и возможных препятствий в доступе к клиенту мы рекомендуем адвокатам иметь при себе также соответствующий договор", — советует юрист.

Так что в ТЦК лучше брать:

Ордер, оформленный по правилам. Удостоверение адвоката Украины. Договор о предоставлении юридической помощи.

Пять шагов, когда двери ТЦК закрыты

Если документы показаны, а к клиенту все равно не пускают, главное – зафиксировать отказ. От этого зависит, удастся ли потом доказать нарушение.

Порядок действий Даниил Гончаренко описал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". Он советует адвокату в таких случаях:

Предъявить документы и потребовать от руководства ТЦК обеспечить встречу с клиентом. Попросить назвать правовые основания отказа и, по возможности, получить объяснение в письменном виде. Записать дату, время, обстоятельства отказа и данные ответственных должностных лиц. По признакам правонарушения вызвать полицию и подать заявление. Обратиться с жалобой в компетентные органы и органы адвокатского самоуправления.

Эти шаги эксперт советует в трех ситуациях: адвоката физически не пускают, не называют причин отказа или не дают пообщаться с клиентом конфиденциально.

Молчать или подписывать: что может человек до приезда адвоката

Для самого задержанного важен другой вопрос: можно ли не отвечать на вопросы, пока не приехал защитник. Эксперт здесь ссылается на статью 63 Конституции.

"Лицо имеет право не давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников", — напоминает Даниил Гончаренко. По его словам, человек может заявить, что хочет сначала поговорить с адвокатом, а уже потом что-то объяснять о возможном правонарушении.

С подписями сложнее. "Относительно подписания документов — необходимо учитывать их содержание и правовые последствия. Человек не обязан соглашаться с изложенными в документе обстоятельствами и может указать свои возражения или в установленных законом случаях отказаться от подписи", — объясняет юрист.

Однако есть оговорки. Отказ подписать бумагу, по словам эксперта, не всегда останавливает процедуру. "Ожидание адвоката не освобождает от исполнения законных военно-учетных обязанностей", — добавляет он.

Пять адресов для жалобы: от полиции до омбудсмена

Куда обращаться, если адвоката не пустили, эксперт перечисляет сразу несколько адресов. Они не исключают друг друга.

Жалобу можно подать:

в Национальную полицию – чтобы сообщить о возможном уголовном правонарушении;

– чтобы сообщить о возможном уголовном правонарушении; в орган досудебного расследования или прокуратуры — с заявлением о преступлении, в частности по признакам статьи 397 Уголовного кодекса;

— с заявлением о преступлении, в частности по признакам статьи 397 Уголовного кодекса; в Совет адвокатов региона или НААУ — о нарушении гарантий адвокатской деятельности;

— о нарушении гарантий адвокатской деятельности; к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека — если нарушено право на защиту, личную свободу или другие конституционные права;

— если нарушено право на защиту, личную свободу или другие конституционные права; к высшему ТЦК и СП — с жалобой на действия должностных лиц и требованием служебной проверки.

Статья 397 УК: когда недопуск становится преступлением

Что угрожает самим должностным лицам, Даниил Гончаренко рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". Он называет статью 397 Уголовного кодекса: она предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность защитника или представителя лица, в частности, за препятствия в предоставлении юридической помощи.

"За соответствующие действия, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, предусмотрена более строгая уголовная ответственность", — объясняет эксперт.

Однако от упрощений он предостерегает. "Для привлечения должностного лица к ответственности необходимо установить все предусмотренные законом признаки уголовного правонарушения. Не каждое ограничение физического доступа адвоката автоматически является преступлением", — отмечает юрист. В зависимости от обстоятельств, добавил он, может наступить и дисциплинарная ответственность.

"Должностные лица обязаны обеспечивать реализацию этого права, а безосновательное препятствие адвокатской деятельности может повлечь за собой установленную законом ответственность", — отмечает Даниил Гончаренко.