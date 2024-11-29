Историк Александр Палий об обострении ситуации в Сирии

В Сирии действительно серьезно. Повстанцы захватили много артиллерии, из которой Россия обстреливала Идлиб. Восстановить эти позиции быстро вряд ли возможно.

Режим Асада держался на жителях Латакии, каких горсть, и иностранной помощи. Помощи не будет — и вполне возможно изменение режима.

Напомню, в 2020 году Россия напала на Идлиб, как репетиция большой войны против Украины, но из-за помощи турков повстанцам, Москва тогда почти ничего не добилась, только захватила один городок.

Хотя Москва провозгласила цель уничтожения Идлиба. Именно тогда Россия разбомбила турецкую колонну, убив примерно 30 турецких солдат. Тогда Эрдоган ездил в Москву, а его принимали в палатах с изображениями царицы Катьки, разных суворовых, и ее любовников, а Эрдоган выглядел невозмутимо, как сфинкс. Фактически турки тогда выиграли, потому что остановили московитов, а затем разбили их "Байрактарами" в Ливии и российское оружие в Нагорном Карабахе.

Источник: пост Палия в Facebook.