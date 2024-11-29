В Крыму серия взрывов и огромный столб дыма, россияне уже нашли оправдание (видео)

Местные не понимают, что происходит

В пятницу, 29 ноября, во временно оккупированном россиянами Крыму прозвучал ряд громких взрывов, а в небо поднялся столб белого дыма. По сообщениям местных СМИ, в Симферопольском районе таким образом "уничтожают боеприпасы".

Однако эти заявления вызывают сомнения, а руководитель же ЦПД СНБО Андрей Коваленко пишет о том, что это мог быть "прилет" по российскому ЗРК С-400 "Триумф".

В соцсетях появилась информация о том, что жители Симферопольского района в Крыму слышали серию взрывов, а затем в небе могли наблюдать огромный столб дыма. Предварительно взрывы прогремели в районе села Витино под Евпаторией.

Российские паблики ожидаемо начали писать о том, что "происходит уничтожение боеприпасов" и призвали крымчан "не волноваться".

Однако гляда на опубликованные кадры можно заметить, что детонация происходит бесконтрольно, а снаряды разлетаются в разные стороны и отлетают на большое расстояние от эпицентра взрыва.

При этом руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал о том, что в Крыму мог быть "прилет" по российскому зенитно-ракетному комплексу "С-400".

Официальных комментариев по взрывам в Крыму-на момент публикации новости-нет.

Предварительно взрывы прогремели в районе села Витино под Евпаторией

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 27 ноября во временно оккупированном россиянами Крыму началось с ряда громких взрывов. По предварительной информации, речь идет о комбинированном ударе ракетами и несколькими десятками беспилотников.