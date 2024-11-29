Історик Олександр Палій про загострення ситуації в Сирії

В Сирії справді серйозно. Повстанці захопили багато артилерії, з якої Росія обстрілювала Ідліб. Відновити ці позиції швидко навряд чи можливо.

Режим Асада тримався на мешканцях Латакії, яких жменя, і іноземній допомозі. Допомоги не буде — і цілком можлива зміна режиму.

Нагадаю, у 2020 році Росія напала на Ідліб, як репетиція великої війни проти України, але, за умов допомоги турків повстанцям, Москва тоді майже нічого не добилася, лише захопила одне містечко.

Хоча Москва проголосила за мету знищення Ідлібу. Це саме тоді Росія розбомбила турецьку колону, убивши приблизно 30 турецьких солдатів. Тоді Ердоган їздив до Москви, а його приймали в палатах із зображеннями цариці Катьки, різних суворових, та її коханців, а Ердоган виглядав незворушно, мов сфінкс. Фактично турки тоді виграли, бо зупинили московитів, а потім розбили їх "Байрактарами" в Лівії та російську зброю в Нагірному Карабасі.