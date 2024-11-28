Зачем Путин грозится бить "Орешником": Зеленский назвал причину

Россия и ее президент делают все, чтобы война не заканчивалась

Президент России Владимир Путин продолжает запугивать Украину и весь мир своей ракетой "Орешник". Ему не нужно окончание войны, он хочет, чтобы она продолжалась.

Об этом в своем обращении 28 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, глава Кремля попытаться повлиять на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Президент России стремится не дать Трампу закончить войну после инаугурации, заявил Зеленский.

"Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну. Путин – единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. идти на условия России", — заявил президент Украины.

К той тысяче ракет, которые уже били по территории Украины, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Вероятно, речь идет не только об "Орешнике", но и о "Калибрах", а также ракетах с кассетными боеприпасами.

Владимир Зеленский в очередной раз призвал граждан Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытии до отбоя.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в России заявили о наличии в их распоряжении "супероружия". Однако даже в z-сообществе такие сообщения приняли с изрядной долей скептицизма.