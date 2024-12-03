Известный журналист о закрытии старейшего украинского издательства "Наукова думка"

В интернете многие очень расстроились, что исчезает "Наукова думка". А кто попытался поддержать это издательство, созданное Агатангелом Крымским и сходить к ним в последние дни их работы?

Да, у вас еще есть шанс. Если пойдете на улицу Грушевского в их "фирменный книжный магазин", давно по факту таковым не являющийся — там будут хаотически разложены преимущественно старые книги, но в книжном магазине вам скажут, что он на самом деле не закрывается и пожалуются на журналистов, пустивших такой слух.

Кстати, во время отключений по магазину можно передвигаться только с собственным фонариком в темноте. Хотя бы об одной лампочке на батарейках там не подумали.

Так что вторая попытка выразить поддержку издательству — это улица Терещенковская. На входе написано, что они не работают. Далее — штук пять одинаковых листочков с восклицательными знаками на каждой следующей двери. Хотя именно издательство на своей странице писало о последнем дне работы — 2 октября. Несмотря на это, на вахте дама вам скажет, что можно попытаться все же к ним пойти: "кому-то сегодня везло" и будет смеяться.

В комнате редакции, которая и является "тем самым" книжным магазином, о котором наверняка и говорилось в финальном сообщении издательства, несколькими старшими дамы вручную упаковываются книги. С порога можно услышать что-то вроде: чего вы приперлись, не видели объявлений?" и "до следующего понедельника не приходите, в интернете поназаказали, у нас на вас нет времени!" и всякое подобное хамство.

Грусть о закрытии одного из старейших издательств как-то мгновенно развеивается. Может, это настоящий шанс на перерождение. От Агатангела Крымского там уже ничего не осталось.

Жаль, если бренд и его историю не переймет какая-нибудь общественная организация, занимающаяся наукой. А помещения по таким центральным адресам могли бы стать настоящими культурными или образовательными центрами в умелых руках, буквально между этими двумя "книжными магазинами" есть книжный магазин "Смысл", где ежедневно кипит литературная жизнь. Но это же помещение Академии Наук, поэтому здесь, скорее всего, будут и дальше консервировать совок.

Источник: пост Логвиненко в Facebook.