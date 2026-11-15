2 – неверный ответ: где скрывается ловушка в примере 16 ÷ 4 × 2

Одна пара скобок меняет смысл задания и результат вычисления

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Математические примеры с несколькими действиями нередко оказываются сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Попробуйте самостоятельно решить выражение 16 ÷ 4 × 2 и проверьте, не допустите ли вы ошибку при вычислениях.

Как объясняет "Телеграф", умножение и деление имеют одинаковый приоритет, поэтому при отсутствии скобок их выполняют слева направо. Если нарушить эту последовательность и начать не с того действия, можно получить совсем другой результат.

Теперь попробуйте самостоятельно решить выражение – 16 ÷ 4 × 2, прежде чем переходить к объяснению. Первый шаг: 16 ÷ 4 = 4, после чего остается умножить полученную четверку на двойку. Полная запись: 16 ÷ 4 × 2 = 4 × 2 = 8.

Произведение в скобках становится одним делителем, поэтому ответ меняется Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ловушка возникает, если сначала вычислить 4 × 2 = 8, а затем 16 ÷ 8 = 2. Так вы фактически решаете другое выражение – 16 ÷ (4 × 2). Добавленные скобки объединяют четверку и двойку в один делитель и меняют порядок действий.

Чтобы не упустить следующее действие, переписывайте все выражение после каждого шага, заменяя только вычисленную часть. В этом задании вместо 16 ÷ 4 запишите 4, а справа оставьте × 2: промежуточный результат будет перед глазами вместе с умножением, которое еще нужно выполнить.