Відомий журналіст про закриття найстарішого українського видавництва "Наукова думка"

В інтернеті багато людей дуже засмутились, що зникає "Наукова думка". А хтось спробував підтримати це видавництво, створене Агатангелом Кримським і сходити до них в останні дні їх роботи?

Так у вас ще є шанс. Якщо підете на вулицю Грушевського в їх "фірмову книгарню", яка давно по факту такою не є — там будуть хаотично розкладені переважно старі книжки, але в книгарні вам скажуть, що вона насправді не закривається і пожаліються на журналістів, що пустили таку чутку.

До речі, під час відключень по книгарні можна пересуватись тільки з власним ліхтариком в суцільній темряві. Хоча б про одну лампочку на батарейках там не подумали.

Тож друга спроба висловити підтримку видавництву — це вулиця Терещенківська. На вході написано, що вони не працюють. Далі — штук пʼять однакових листочків зі знаками оклику на кожних наступних дверях. Хоча саме видавництво на своїй сторінці писало про останній день роботи — 2 жовтня. Не зважаючи на це, на вахті пані вам скаже, що можна спробувати все ж до них піти: "комусь сьогодні щастило" і сміятиметься.

В кімнаті редакції, яка і є "тією самою" книгарнею, про яку напевно і йшлося у фінальному повідомленні видавництва, кількома старшими пані вручну пакуються книжки. З порогу можна почути щось на кшталт: "чого ви приперлись, не бачили оголошень?" і "до наступного понеділка не приходьте, в інтернеті поназамовляли, в нас на вас немає часу!" і всяке подібне хамство.

Сум про закриття одного з найстаріших видавництв якось вмить розвіюється. Може це справжній шанс на переродження. Від Агатангела Кримського там вже геть нічого не залишилося.

Шкода, якщо бренд та його історію не перейме якась громадська організація, що займається наукою. А приміщення за такими центральними адресами могли б стати справжніми культурними чи освітніми центрами у вмілих руках, буквально між цими двома "книгарнями" є книгарня Сенс, де щодня кипить літературне життя. Але це ж приміщення Академії Наук, тому тут скоріше всього будуть і далі консервувати совок.

Джерело: допис Логвиненка у Facebook.