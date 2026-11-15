Компактный автомобиль с экономичным двигателем: эта модель может идеально подойти пожилым водителям

Она удобна своими габаритами

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Пенсионерам, которые ищут недорогой, экономичный и неприхотливый автомобиль для ежедневных поездок, стоит обратить внимание на Škoda Citigo. Компактная модель привлекает простотой конструкции, доступным обслуживанием и небольшими расходами на эксплуатацию.

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Надежность автомобиля подтверждает британская организация Which?, которая оценила Škoda Citigo в пять звезд в рейтинге автомобилей в возрасте 10–15 лет. По результатам опроса владельцев, лишь у 3% автомобилей этой модели были поломки, приведшие к остановке.

Простой двигатель и небольшие расходы

Škoda Citigo оснащается бензиновым двигателем 1.0 MPI, который отличается несложной конструкцией и подходит для спокойной езды по городу. Модель будет расходовать примерно до 6 литров бензина в городе и до 4 литров – за городом.

Кроме того, благодаря компактным габаритам автомобилем удобно маневрировать на узких улицах и парковаться даже в ограниченном пространстве.

Двигатель 1.0 MPI расходует до шести литров бензина в городе и до четырех за городом Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Сколько стоит Škoda Citigo в Украине?

По данным AUTO.RIA, средняя стоимость подержанной Škoda Citigo в Украине составляет около 6150–6324 долларов (285 000–293 000 грн). Цена зависит от года выпуска, пробега, технического состояния и комплектации автомобиля.

Более бюджетные варианты 2012–2014 годов можно найти примерно за 5500–7500 долларов. На рынке также представлена электрическая версия Skoda Citigo-e iV 2019–2021 годов, однако более свежие экземпляры из Европы под заказ могут стоить 11 500–14 500 долларов с учетом доставки.

Стоимость Škoda Citigo зависит от года выпуска и версии автомобиля Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", какой еще автомобиль может подойти пенсионерам.