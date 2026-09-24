Сборная Украины в Лиге наций: расписание и результаты матчей (видео)

Главная команда страны попытается победить в группе и подняться в классе

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В пятницу, 25 сентября, сборная Украины по футболу стартует в Лиге наций УЕФА сезона 2026/27. Этот турнир предоставляет дополнительный шанс попасть на Евро-2028 в случае неудачи в квалификации.

Расписание, результаты и обзоры матчей сборной Украины в Лиге наций (обновляется)

25 сентября, 21:45. Венгрия – Украина

28 сентября, 19:00. Грузия – Украина

2 октября, 21:45. Украина – Северная Ирландия

5 октября, 21:45. Украина – Венгрия

14 ноября, 21:45. Северная Ирландия – Украина

17 ноября, 21:45. Украина – Грузия

Турнирное положение команд в группе 2 дивизиона B Лиги наций

Турнирное положение команд в группе 2 дивизиона B Лиги наций

Что такое Лига наций УЕФА?

УЕФА продолжает развивать проект Лиги наций, главной целью которого является отказ от малозначимых спаррингов. Вместо привычных товарищеских встреч европейские сборные получают официальный календарь матчей с равными по классу соперниками.

Все национальные ассоциации распределены по лигам, где команды ведут борьбу не только за трофей, но и за сохранение или повышение своей позиции в общей иерархии турнира.

Особенности сезона 2026/27: плотный график и путь на ЕВРО-2028

Новый розыгрыш Лиги наций приготовил для болельщиков и команд ряд важных изменений:

Интенсивный старт: Групповой этап турнира начнется с расширенного международного окна, которое продлится с 24 сентября по 6 октября 2026 года .

Групповой этап турнира начнется с расширенного международного окна, которое продлится . Насыщенный календарь: В этот короткий промежуток времени сборным предстоит провести сразу по четыре матча Лиги наций.

В этот короткий промежуток времени сборным предстоит провести сразу по четыре матча Лиги наций. Связка с отбором на ЕВРО-2028: Розыгрыш Лиги наций напрямую связан с квалификацией на чемпионат Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

Розыгрыш Лиги наций напрямую связан с квалификацией на чемпионат Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Дополнительный шанс: По итогам матчей Лиги наций часть сборных получит право побороться за путевки на континентальный турнир через стыковые матчи в рамках второго шанса.

Как работает повышение и понижение в классе?

В сезоне 2028/29 турнир перейдет на новую систему из трех лиг. В связи с этим система повышения и понижения по итогам сезона 2026/27 спроектирована так, чтобы в каждой итоговой лиге ровно по 18 команд.

Регламент для Лиги B

Победители групп напрямую поднимаются в Лигу A.

напрямую поднимаются в Лигу A. Команды, занявшие вторые места , отправятся в стыковые матчи Лиг A/B, где сыграют против двух худших команд с третьих мест и двух лучших команд с четвертых мест Лиги A.

, отправятся в стыковые матчи Лиг A/B, где сыграют против двух худших команд с третьих мест и двух лучших команд с четвертых мест Лиги A. Команды, занявшие третьи места , сохраняют прописку в Лиге B.

, сохраняют прописку в Лиге B. Команды, занявшие четвертые места, примут участие в стыковых матчах Лиг B/C, где встретятся с четырьмя командами, занявшими вторые места в Лиге C.

Напомним, свой последний матч сборная Украины провела в июне 2026 года. Тогда Сине-желтые не доиграли игру с Данией из-за инцидента с Кристианом Эриксеном, которому стало плохо.