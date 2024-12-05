Повстанцы в Сирии нацелились на один из самых больших городов. Где он и почему важен (карта)

Военный конфликт в Сирии не утихает

Война в Сирии продолжается и войска повстанцев группировки "Хаят Тахрир Аль Шам" приблизились к еще одному крупному городу — Хама. Он может открыть им путь к узловому сообщению в Хомсе, за которое, вероятно, и будет ожесточенная битва.

"Телеграф" расскажет, почему захват Хама имеет большое значение в этой войне в Сирии, что особенного в Хомсе, кроме узлового сообщения.

Город Хама остается под контролем правительственных сил Асада с момента начала гражданской войны в стране в 2011 году. Однако повстанцы продолжают продвигаться в этом направлении, захватывая села вокруг. К примеру, ими уже занят Маар-Шахур, в нескольких милях к северу от города.

Хама не имеет особой инфраструктуры, однако он стратегически важен, ведь через него лежит путь к узловому сообщению в Хомсе.

Хомс, если смотреть на карту Сирии, — четвертый по величине город в стране. Его захват поможет отрезать войска президента Башара Асада от ключевой дороги, ведущей в столицу Дамаска. В то же время, повстанцы продолжают удерживать Алеппо — второй по величине сирийский город.

Через Хомс проходят не только дороги с юга на север и с востока на запад, но все газовые и нефтяные трубопроводы. Это хорошо видно на карте, где отмечены нефтяные (зеленые) и газовые (красные) месторождения.

Как отмечает журналист Роман Шрайк, если повстанцы возьмут находящуюся немного на север Хаму, вероятно, самая важная битва будет именно за Хомс. А он имеет огромное стратегическое значение.

В то же время, военный аналитик Игаль Левин пишет, что город Хама, скорее всего, дожмут. Ведь повстанцы уже взяли его в клещи и зацепились за окрестности.

Напомним, сирийская армия и оппозиционные группировки, прекратившие столкновение после соглашения о прекращении огня 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки "Хаят Тахрир Аль Шам". Повстанцы за первые три дня наступления взяли под контроль 550 кв. км и 70 населённых пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. Алеппо тоже захвачено оппозицией, город Хама находится в полуокружении, за него идут сильнейшие бои.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, сколько единиц техники потеряла армия Асада в Сирии.