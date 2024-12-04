Чем грозит России потеря базы в Сирии и закончит ли это войну в Украине

Кремль, вероятно, не будет помогать Башару Асаду

Россия на фоне продвижения сил сирийской оппозиции внутри страны, приняла решение вывести корабли своего военно-морского флота из Тартуса — второго по величине портового города Сирии.

Как отмечает Telegraph.UK, если Путин потеряет военную базу своего флота в Сирии, ему может понадобиться прекращение войны в Украине. У России сейчас остается меньше ресурсов для оказания помощи своему союзнику Башару Асаду. К тому же Кремль вряд ли сможет одновременно вести войну на два фронта — в Сирии и против Украины.

Порт в Тартусе использовался с начала 1970-х годов сначала советскими, а после распада СССР в 1991 году — российскими военными. До начала гражданской войны в Сирии в 2011 году присутствие российского контингента считалось символическим.

После начала конфликта россияне вначале помогали режиму Башара Асада оружием, боеприпасами и продовольствием, а в 2015 году Кремль начал т.н. "военную операцию" против повстанцев. На помощь Асаду были отправлены подразделения Воздушно-космических войск — они дислоцировались на авиабазе "Хмеймим".

Как сообщал "Телеграф" ранее, сирийские повстанцы захватили огромное количество российской военной техники.