Побросали и разбежались: стало известно, сколько единиц техники потеряла армия Асада в Сирии (фото, видео)

Подавляющее большинство техники было просто брошено солдатами Асада во время панического отступления

Армия диктатора Сирии Башара Асада с начала наступления сирийской оппозиции понесла масштабные потери не только в личном составе, но и в военной технике. Счет утраченной техники идет на сотни, к тому же почти всю технику асадисты просто бросили, разбегаясь перед наступлением оппозиционных войск.

Данные по потерям армии Асада привела OSINT-организация Mintel World. Она посчитала захваченную и уничтоженную технику, относительно которой в Сети есть фотографии и видеодоказательства, поэтому реальная цифра потерь может быть значительно больше.

Согласно данным организации, по состоянию на 4 декабря 2024 года подтверждена потеря армией Асада 389 единиц следующей техники:

34 единицы боевой авиации (24 учебно-боевых L-39, 9 МиГ-23, 1 вертолет Ми-8);

145 танков (64 Т-55 разных модификаций, 21 Т-62 разных модификаций, 51 Т-72 разных модификаций, 5 Т-90А и Т-90С, 4 неизвестных танка);

96 боевых бронированных машин (79 БМП-1, 1 БМП-2, 1 БРМД-2, 1 БРМ-1К, 1 БТР-70, 1 БТР-80, 4 МТ-ЛБ, 4 SAV 4X4, 2 "Тигр-М");

5 единиц инженерной техники;

87 единиц артиллерии и РСЗО (в том числе САУ "Акация", РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган");

3 радара (в том числе российский "Подлет-К1" для ЗРК С-300/С-400);

18 систем ПВО (в том числе несколько систем "Бук" и один "Панцирь-С1").

При этом отмечается, что подавляющее большинство техники было просто брошено солдатами Асада во время панического отступления. То есть, она еще послужит повстанцам во время боев против асадистов. На некоторых видео техника асадовской армии стоит на дорогах целыми колоннами.

Другие источники также публикуют в сети фото и видео, захваченной повстанцами асадистской техники. Можно увидеть, что захвачено большое количество танков, БМП, артиллерии, а на одной из авиабаз действительно захватили авиацию, в том числе несколько вертолетов Ми-8, однако большинство из них в неисправном состоянии.

ХТШ

Напомним, сирийская армия и оппозиционные группировки, прекратившие столкновения после соглашения о прекращении огня 2020 года, снова вступили в период конфликта после масштабных атак группировки "Хаят Тахрир Аль Шам". Повстанцы за первые три дня наступления взяли под контроль 550 кв. км и 70 населённых пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб. Алеппо тоже захвачен оппозицией, город Хама находится в полуокружении, за него идут сильнейшие бои.