Народ в России даже не понял, что фюрер снова облажался - Игорь Эйдман
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Социолог, исследователь путинизма оценил, как российская армия позорно бежит из Сирии
Им всё божья роса
Знаете, что меня больше всего изумляет в этой истории? Девять лет власти развлекали телеплебс сказками о великой российской армии, которая успешно бьет врагов России в Сирии, поддерживая ее законного президента друга-Ассада и его осчастливленных подданных. Обыватели сидели у телевизора, глядели на грозные российские самолеты и танки, благодарного Ассада, чуть не целующего Путину руки, Ролдугина играющего на виолончели на развалинах Пальмиры и гордились своей державой, вложившей в эту войну миллиарды рублей и множество жизней, её силой и могуществом,
И вот теперь за несколько дней всё рухнуло. "Великая держава" бездарно облажалась, ее друг-Ассад свергнут, а войска спешно драпают из "благодарной" Сирии. Какие-то сирийские боевики буквально помочились Путину и его многочисленным российским телеболельшикам на головы…
И что? И ничего…
Народ не только безмолвствует, он (в целом) даже не понял, что его фюрер опять облажался. Понятно, что открытые протесты невозможны. Но даже никакого напряжения или рефлексии (я уже не говорю о возмущениии) по поводу произошедшего не наблюдается (связывался сегодня со многими, там живущими). Хотя, что удивляться. Еще Веничка Ерофеев писал: "у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них (…) эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…". Вот так многие и продолжают смотреть глазами на выкате без напряжения в телевизор и утирать периодически проливающуюся на них оттуда "божью росу".
Источник — сообщение Игоря Эйдмана в Facebook.
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