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Народ в России даже не понял, что фюрер снова облажался - Игорь Эйдман

Автор
Игорь Эйдман
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Автор
Башар Асад, Владимир Путин
Башар Асад, Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграф"

Социолог, исследователь путинизма оценил, как российская армия позорно бежит из Сирии

Им всё божья роса

Знаете, что меня больше всего изумляет в этой истории? Девять лет власти развлекали телеплебс сказками о великой российской армии, которая успешно бьет врагов России в Сирии, поддерживая ее законного президента друга-Ассада и его осчастливленных подданных. Обыватели сидели у телевизора, глядели на грозные российские самолеты и танки, благодарного Ассада, чуть не целующего Путину руки, Ролдугина играющего на виолончели на развалинах Пальмиры и гордились своей державой, вложившей в эту войну миллиарды рублей и множество жизней, её силой и могуществом,

И вот теперь за несколько дней всё рухнуло. "Великая держава" бездарно облажалась, ее друг-Ассад свергнут, а войска спешно драпают из "благодарной" Сирии. Какие-то сирийские боевики буквально помочились Путину и его многочисленным российским телеболельшикам на головы…

И что? И ничего…

Народ не только безмолвствует, он (в целом) даже не понял, что его фюрер опять облажался. Понятно, что открытые протесты невозможны. Но даже никакого напряжения или рефлексии (я уже не говорю о возмущениии) по поводу произошедшего не наблюдается (связывался сегодня со многими, там живущими). Хотя, что удивляться. Еще Веничка Ерофеев писал: "у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них (…) эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…". Вот так многие и продолжают смотреть глазами на выкате без напряжения в телевизор и утирать периодически проливающуюся на них оттуда "божью росу".

Источник — сообщение Игоря Эйдмана в Facebook.

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Теги:
#Сирия #Владимир Путин #Режим Башара Асада