"Астановитесь"! Сеть взорвалась мемами после побега Асада из Сирии к Путину

Люди не сдерживают эмоций

В воскресенье, 8 декабря, стало известно, что Башар Асад после происшествий в Сирии вместе с семьей прилетел в Москву. Российские СМИ утверждают, что ему и семье предоставили убежище. В связи с этим сеть разразилась мемами и шутками.

"Телеграф" собрал для вас интересное. Здесь и шутки о Януковиче, Путине и Медведчуке, комментировал даже Юрий Луценко.

Люди напомнили ему слова 10-летней давности, когда Асад говорил, что он никогда не уедет из Сирии, как это сделал бывший президент-беглец Виктор Янукович.

Также в сети создали коллаж с фотографиями Виктора Януковича, Башара Асада, Владимира Путина, Виктора Медведчука. А рядом написали текст с фразой "Астанавитесь", которую в свое время говорил беглый президент Янукович.

Также были другие мемы и шутки по поводу его убежища в Москве. Люди не сдерживались в творчестве.

Не забыли люди вспомнить фотографию Асады с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В сети пошутили об убежище в стране к весне.

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий Луценко также создал шутку на тему убежища. Он изобразил Виктора Януковича и Башару Асаду за столом.

Ситуация в Сирии – что известно

Ранее сегодня российское Министерство иностранных дел заявило, что сирийский президент Башар Асад якобы согласился передать власть "мирным путем", после чего покинул Сирию.

До этого Reuters сообщал, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе из-за того, что его самолет летел по странному маршруту, а затем вообще исчез с радаров.

Кроме того, стало известно, что на самом деле произошло с Асадом после бегства из Сирии. Подробности рассказала украинская разведка.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, сирийские повстанцы взяли под контроль столицу Дамаск и свергли режим диктатора Башара Асада. Подробнее о ситуации в Сирии можно узнать в материале "Телеграфа".