Медиааналитик, журналист и блогер Назар Приходько высказался о поведении Путина

Дайте мне, пожалуйста, честный ответ:

Вам не надоело регулярное ощущение, что вас запугивают, дабы вы превращались в мышей?

Мы столько пугалок уже прошли, которые вообще не сбылись (как подрыв ЗАЭС или повторное наступление из РБ, или наступление на Сумы), а постоянно продуцируются новые…

Теперь вот Путин носится со своим "Орешником". Нашел "вундервафлю", как Гитлер в конце 1944-го…

А наш Народ и рад снова себя накручивать и бояться… Не надоело?

Что было перед первым ударом этого "Орешника" по Днепру? Закрывались посольства, притом за два дня до.

Сейчас такое? Нет. Но! Чуть ли не каждый день всевозможные мониторы рассказывают о "возможном запуске", чем подыгрывают пугалкам Путина…

Ну надо же как-то того, чтобы окончательно не того…

Источник: пост Приходько в Facebook.