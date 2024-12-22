Путин носится со своим "Орешником", а мы и рады себя накручивать. Не надоело? - Назар Приходько
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Медиааналитик, журналист и блогер Назар Приходько высказался о поведении Путина
Дайте мне, пожалуйста, честный ответ:
Вам не надоело регулярное ощущение, что вас запугивают, дабы вы превращались в мышей?
Мы столько пугалок уже прошли, которые вообще не сбылись (как подрыв ЗАЭС или повторное наступление из РБ, или наступление на Сумы), а постоянно продуцируются новые…
Теперь вот Путин носится со своим "Орешником". Нашел "вундервафлю", как Гитлер в конце 1944-го…
А наш Народ и рад снова себя накручивать и бояться… Не надоело?
Что было перед первым ударом этого "Орешника" по Днепру? Закрывались посольства, притом за два дня до.
Сейчас такое? Нет. Но! Чуть ли не каждый день всевозможные мониторы рассказывают о "возможном запуске", чем подыгрывают пугалкам Путина…
Ну надо же как-то того, чтобы окончательно не того…
Источник: пост Приходько в Facebook.
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