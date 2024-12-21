Украинский военно-политический обозреватель, журналист и блоггер Александр Коваленко рассказал о том, как россияне меняют технику ведения войны и пытабтся все время психологически давить на украинцев

"Арешник" вместо "Кинжала"? Рациональный террор?

Сегодня, в районе 10:30, звучала тревога по всей стране. В Астраханской области, на полигоне "Капустин Яр" вновь наблюдались действия, предполагающие запуск БРСД.

Вчера, 20 декабря, около 12:10 была аналогичная угроза и снова, вероятность пуска с полигона "Капустин Яр".

Собственно, пока это исключительно мои предварительные выводы, которые вообще не претендуют на квинтэссенцию первозданной истины, но всё же…

В течение всего периода полномасштабного вторжения российские оккупанты очень часто использовали фактор МиГ-31К как единственного носителя ракет Х-47М2 "Кинжал", способных достигнуть любой точки по территории Украины, как фактор психологического, экономического и в некоторых случаях огневого воздействия на украинцев.

В случае с МиГ-31К у РОВ не всегда давалось огневое воздействие, то есть, непосредственное применение Х-47М2 "Кинжал", а вот психологическое и экономическое – регулярно. МиГ-31К взлетает – тревога по всей стране, предприятия останавливаются, мосты перекрываются, общая нервозность по стране повышается.

В какой-то период времени это было регулярно и постоянно, но есть нюанс. У россии менее эскадрильи боеспособных МиГ-31К, ресурс которых изнашивается, а производить новые МиГ-31 российский ВПК не способен. Вот и запуск вхолостую 10, 20, 50, 100 раз этого перехватчика, для имитации пусков Х-47М2 "Кинжал" работал определённый период времени, а сейчас? А сейчас это очень и очень дорого, поднимать такую боевую машину только для того, чтобы напугать украинцев и перекрыть сообщение с правого на левый берег.

С другой стороны, нашли более дешёвый способ оказывать психологическое и экономическое давление на Украину. Создаётся видимость пуска с "Капустин Яр" и включается тревога по всей Украине. Не нужно поднимать в воздух перехватчик, обслуживание которого на грани возможного. Не нужно тратиться на заправку перехватчика и выжигать топливо. Достаточно просто объявить бесполётную зону и имитировать пуск.

То, что называется – "дёшево и сердито". Вот только бдительность к тревогам и степени угрозы от этого не следует терять. Это точно так же как и с МиГ-31К, на сотню взлётов был один, но реальный пуск.

Что тут скажешь… Ценник репараций россии, после войны, должен не только оценивать разрушения и экономические потери страны, но и стресс для каждого украинца, которому последующие российские власти должны будут выплачивать несколько поколений вперёд, за перенесённые ужасы и утраты.