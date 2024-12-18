Маразм крепчал. В Госдуме прочитали стих об "Орешнике", видео

Стихотворение содержит в себе шовинистические нотки и угрозы "врагам" России

Депутат Государственной думы Российской Федерации, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов прочитал с трибуны стихотворение о ракете "Орешник", которой уже били по Украине.

Видео опубликовала в своем Telegram-канале Ксения Собчак. Данное четверостишие содержит в себе проявления российского шовинизма.

Также Миронов поздравил коллег с наступающим Новым годом.

Данное "произведение искусства" звучит так:

"Дракон врага весь год громил

И честно всех предупредил:

Змея, фашиста и приспешника

Накроет веточка "Орешника" "

До этого Сергей Миронов появлялся в зале заседаний Госдумы в футболке с изображением Владимира Путина и подписью "Крепкий Орешник".

Сергей Миронов является депутатом Государственной Думы РФ с 2007 года. Он возглавляет партию "Справедливая Россия", которая с 2016 года после объединения с партией "За Правду!" Захара Прилепина стала называться "Справедливая Россия — За Правду".

Миронов с 2014 года поддерживает агрессию России против Украины, а после 24 февраля 2022 года выступает за убийство Владимира Зеленского и объявление Украины "террористическим государством". Кроме того Миронов и его семья подозреваются в хищении и незаконном усыновлении несовершеннолетнего ребенка из Херсона.

Еще Сергей Миронов выступает за возвращение в Россию смертной казни для "террористов", коими там считают и украинцев. Также он позировал с кувалдой, полученной в подарок от лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который погиб летом 2023 года в авиакатастрофе.

Осенью 2022 года кувалдой был убит российский заключенный Евгений Нужин, который вышел из тюрьмы и пошел воевать в Украину в составе ЧВК "Вагнер". Далее он сдался в плен Силам обороны Украины и заявил, что собирается воевать против России, но позже он исчез и был убит, вероятно, членами группы "Вагнера".

С тех пор эта кувалда, де-факто, стала символом узаконенных внесудебных расправ в России над "предателями" и "перебежчиками".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимира Путина поймали на лжи о ракете "Орешник".