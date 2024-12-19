Путин объяснил, почему предложил дуэль с "Орешником" сейчас

Удар ракетой "Орешник" может быть в любое время и не только по Киеву, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сделал новое заявление об ударе ракетой "Орешник" по Киеву. По его словам, это можно сделать в любой момент и необязательно по столице Украины.

В интервью российскому "журналисту" Павлу Зарубину Путин заявил, что западные страны якобы организовали в Киеве "серьезную систему противовоздушной обороны".

"Пожалуйста, можно в другом месте", — сказал Путин в ответ на вопрос об ударе по столице Украины. Также он предложил "включить в дуэль" и системы противоракетной и противовоздушной обороны в странах НАТО, которые граничат с Украиной.

Напомним, время прямой линии в четверг, 19 декабря Владимир Путин заявил, что хочет провести "технологическую дуэль" с Западом и использовать ракету "Орешник" для удара по столице Украины. Это предложение не осталось без реакции украинцев: наши соотечественники предложили Путину ударить своими же ракетами по России, либо сделать так, чтобы США осуществили удар межконтинентальными баллистическими ракетами по российским городам, включая Москву.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Путин заявил, что Россия "забирает" территории Украины.