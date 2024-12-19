"Есть встречное предложение". В Украине уже ответили Путину на идею об дуэли

Украинцы предложили Путину бить своими же ракетами по своей же территории

Президент России Владимир Путин хочет провести с Западом "технологическую дуэль" и ударить ракетой "Орешник" по Киеву. Он заявил, что на Западе должны определить объект в столице Украины для удара, а системы ПВО попытаются ракету перехватить. Это предложение не осталось без реакции украинцев.

"Телеграф" собрал яркие комментарии в украинском сегменте соцсетей и Интернета на высказывание российского диктатора. Журналистка ТСН Кристина Зеленюк на своей странице в Facebook предложила перевести фразу Путина на английский язык, чтобы ее поняли Дональд Трамп и его окружение.

Глава правления Института мировой политики и основатель издания "Главком" Виктор Шлинчак считает, что США должны предложить то же самое России, но наоборот — чтобы объект был в Москве, а российские ПВО ловили Minuteman III (американская межконтинентальная баллистическая ракета — Ред.).

Политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко предложил Путину целиться по Кремлю и сбивать ракеты с помощью С-400.

Бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил российскому диктатору провести технологическую дуэль ударом американской гиперзвуковой баллистической ракеты или нескольких ракет по Москве, которую защищает целая армия ПВО.

Украинский историк и тележурналист Алексей Мустафин назвал Путина "мамкиным дуэлянтом" и заявил, что удачным "технологическим экспериментом" может быть удар ракетой "Томагавк" по месту нахождения российского президента.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Путин заявил, что Россия "забирает" территории Украины.