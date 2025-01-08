Политолог Алексей Якубин специально для "Телеграфа" рассказал, что следует из шумихи вокруг прогноза Дмитрия Гордона

Как и всегда Гордон пытается быть условно хайповым и сенсационным с расчетом на то, что об этом вскоре забудут. А уже потом все остальное.

По поводу этих его заявлений от 30 декабря. Мне было сразу понятно, что ничего не будет.

Потому что Трамп согласно действующего законодательства в Штатах не может осуществлять какую-то внешнеполитическую деятельность и встречаться с мировыми лидерами, уже как лидер США.

Но как видим, хайп зашел. Другое дело, что в будущем Гордону это будет делать намного-намного сложнее.

Но мне кажется, что люди у нас воспринимают все эпизодично — есть хайповая тема, вот они и восприняли. То есть, они видят это не через персону исключительно, а просто через заявление.