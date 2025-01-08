Хайп зайшов, але потім Гордону буде складніше - Олексій Якубін
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Політолог Олексій Якубін спеціально для "Телеграфа" розповів, що випливає з галасу навколо прогнозу Дмитра Гордона.
Як і завжди, Гордон намагається бути умовно хайповим і сенсаційним з розрахунком на те, що про це незабаром забудуть. А вже потім решта.
Щодо цих його заяв від 30 грудня. Мені було одразу зрозуміло, що нічого не буде.
Тому що Трамп згідно з чинним законодавством у Штатах не може здійснювати якусь зовнішньополітичну діяльність та зустрічатися зі світовими лідерами, вже як лідер США.
Але, як бачимо, хайп зайшов. Інша справа, що в майбутньому Гордону це буде робити набагато-набагато складніше.
Але мені здається, що люди сприймають все епізодично — є хайпова тема, ось вони і сприйняли. Тобто вони бачать це не через персону виключно, а просто через заяву.
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