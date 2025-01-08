Політолог Олексій Якубін спеціально для "Телеграфа" розповів, що випливає з галасу навколо прогнозу Дмитра Гордона.

Як і завжди, Гордон намагається бути умовно хайповим і сенсаційним з розрахунком на те, що про це незабаром забудуть. А вже потім решта.

Щодо цих його заяв від 30 грудня. Мені було одразу зрозуміло, що нічого не буде.

Тому що Трамп згідно з чинним законодавством у Штатах не може здійснювати якусь зовнішньополітичну діяльність та зустрічатися зі світовими лідерами, вже як лідер США.

Але, як бачимо, хайп зайшов. Інша справа, що в майбутньому Гордону це буде робити набагато-набагато складніше.

Але мені здається, що люди сприймають все епізодично — є хайпова тема, ось вони і сприйняли. Тобто вони бачать це не через персону виключно, а просто через заяву.