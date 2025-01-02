Как заявления Гордона о конце войны могут помочь Украине

Репутация Гордона уже давно должна была быть в Украине нулевой

Недавнее громкое заявление украинского телеведущего Дмитрия Гордона о завершении войны 30 декабря 2024 еще наклеило ему клеймо инфоцигана, которым он был и до этого. Однако даже его не точные заявления и спекуляции можно использовать с пользой.

Об этом "Телеграфу" рассказал Александр Антонюк, политический консультант, военнослужащий ВСУ. По его словам, украинцы уже давно должны прекратить доверять словам Гордона, ведь не впервые он распространяет такие громкие заявления.

"Репутация Гордона уже давно должна была быть в Украине нулевой, но у него и дальше есть большое количество аудитории. И это удивляет. Здесь надо понимать, что существует большое различие между завершением боевых действий и завершением войны. Ибо последнее должно решаться юридически, путем подписания определенных актов", — говорит Антонюк.

Он отмечает, что сейчас война в Украине экзистенциальная, а цель РФ осталась не изменой, поэтому предпосылок для завершения войны именно сейчас нет. Есть только одно событие, которое может изменить это здесь и сейчас, "когда глава Кремля Владимир Путин отправится в ад". А к тому времени решить вопрос мира сейчас за пару часов не получится.

Антонюк считает, что Гордон сможет выкрутиться из своих громких заявлений, которые увидели и услышаои миллионы. Однако удивительно, по мнению военного, то, что на заявления Гордона так быстро реагируют в Кремле, то есть там его слышат.

"Да, действительно Гордон такой себе инфоциган, поэтому нашу аудиторию хочу предупредить, что следует обратить внимание на его предварительные заявления. Он один из тех, кто настаивал на том, что полномасштабного вторжения не будет. Правдивость изложенной им информации вызывает вопрос, а общество смотрит его, и в этом в какой-то степени подыгрывает Арсений Яценюк", — добавляет политический консультант.

Военный говорит, что Яценюк довольно часто на стримах Гордона выступает как эксперт, а он бывший премьер-министр, поэтому определенный кредит доверия у общества к нему есть. Однако люди должны понимать, что сейчас верить Гордону не следует, "это токсический персонаж".

"Как можно верить Гордону особенно в таких важных темах? Он же не является представителем разведывательных органов, должностным лицом и т.д. Он действительно может обыграть в разных жанрах и рассказать, что вот сейчас закончился этот этап войны, а начался новый. Но ведь люди воспринимали его слова буквально", — объясняет эксперт.

В то же время, по мнению Антонюка, если не получается искоренить инфоциганство, его следует возглавить и направить. Особенно в вопросе Гордона, потому что его слушают и слышат в Кремле, а это незаурядный рычаг влияния и "оружие".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Гордон опроверг свое предсказание о завершении войны.