Почему на самом деле Гордон сыплет заявлениями о конце войны и переговорах

Гордон настолько долго на информационном рынке, что уже становится ветераном

Последние громкие заявления украинского телеведущего Дмитрия Гордона о несостоявшемся завершении войны красноречиво показывают, что он пытается хайповать и поднять свою популярность. При этом его не беспокоит правдивость сказанного или манипуляции в заявлениях.

Об этом "Телеграфу" рассказал журналист, директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, Гордон настолько долго на информационном рынке, что он уже становится ветераном и превращается в мем в определенной степени.

"Он рассчитывает на определенные льготы потому и делает такие резонансные заявления, увеличивает количество подписчиков. Он действует по принципу: чем хуже, тем лучше, то есть он использует разные способы для того, чтобы привлечь к себе внимание и стать более заметным на современном информационном поле", – говорит Магда.

Он подчеркивает, что сейчас трудно сказать, насколько это сыграет ему на руку. Но здесь уже возникает вопрос к украинцам, которые реагируют на это, демонстрируя низкий уровень критического мышления.

"Нам нужно искать определенные моменты и возможности для того, чтобы общество в целом прививать от подобных громких заявлений. Ведь в условиях стресса, образовавшегося после тысячи дней широкомасштабного вторжения, подобные информационные развлечения на общественные настроения оказывают негативное влияние", — добавляет журналист.

Приблизительно такого же мнения и украинский политолог Алексей Голобуцкий, который рассказал "Телеграфу", чем на самом деле могут быть вызваны последние громкие заявления Гордона.

По словам Голобуцкого, не следует забывать, что Гордон, имея более 3 миллионной аудитории на YouTubе, получает немалую монетизацию. Поэтому этот хайп играет ему на руку не только в публичном плане, но и в материальном.

"У нас (в Украине — ред.), если у тебя есть 1 миллион подписчиков, тебя уже могут считать экспертом и слушать твое мнение. У Гордона 3 млн подписчиков, это для Украины очень мощно, потому что у нас, дай бог, 30 млн населения осталось. К тому же у него большая, пожалуй, российская аудитория, он все же известный в России персонаж", — говорит Голобуцкий.

В то же время, монетизация YouTubе, по мнению политолога, точно не единственный источник дохода Гордона, но мощная машина пиара и хайпа. И его попытки остаться на слуху наталкивают украинцев на возможность баллотирования Гордона в президенты. По словам Голобуцкого, это может звучать дико, но хайп на столь серьезной теме точно указывает не на простой пиар.

"Он может пойти на президентские выборы, а может и нет. Однако предстоящие выборы, которые вероятнее всего будут при участии Владимира Зеленского, пройдут по определенному принципу. Когда люди выбирают "меньшую из зол". В Украине даже те, кто сейчас против Зеленского, у в будущем проголосуют за него, чтобы воображаемый Бойко или Арестович не победили. Они могут выбрать знакомое, хоть и не то, что им нравится", — говорит политолог.

Голобуцкий добавляет, когда начнутся мирные переговоры и закончится война, Гордон будет точно спекулировать на этом, внося определенные поправки в свои заявления.

"Он профессионал в этом плане, и он видит, что это (последние заявления — ред.) никак не влияет на его капитализацию. Напротив, только способствует, ведь люди сейчас хотят слышать ответы на свои вопросы, не думая критически. Канал Гордона уже давно можно приравнять к желтой прессе, но его смотрят и слушают", — говорит Голобуцкий.

По его словам, большинство тех, кто сейчас упорно критикует Гордона, охотно пойдут к нему на интервью, когда он позовет. Это ведь не какой-то пиар, да еще и у известного интервьюера.

"Гордона знает каждая собака, да, у него возможности больше чем, например, у Арестовича, которого тоже каждая собака знает. Но Гордон — это уже мем, практически. Как его по-другому оценивать? Когда говорите о репутации, то возникает вопрос: репутация перед кем? Гордон ничем не рискует в нашей стране, кроме своих денег, которые он может потерять, если перестанет хайповать", – объясняет Голобуцкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заявления Гордона о конце войны могут помочь Украине.