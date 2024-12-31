"Точнее, чем Гордон". Таролог рассказала, что ждет Украину в следующем году и рассмешила сеть (видео)

Ее ответ был очень расплывчатым

Не успели украинцы забыть прогнозы украинского журналиста Дмитрия Гордона, как свои предсказания озвучила экстрасенс, таролог, медиум и эксперт по магии Анна Атаманова. Журналисты поинтересовались у нее, кто станет следующим президентом Украины – женщина или мужчина, а также будут ли выборы в 2025 году.

В эфир телеканала Новости.LIVE таролог отметила, что ей пока "точно не открывается" этот вопрос. В то же время Атаманова сказала, что этот вопрос можно более подробно рассмотреть после января.

"Сейчас нам нужно решить вопрос со светом. Новые системы будут. Украинцы идут вперед. Новые технологии, полное изменение, абсолютная трансформация", – рассказала Атаманова.

По ее словам, в украинском политикуме также изменится множество лиц. Кроме того, таролог упомянула о "человеке под водным знаком — Водолее", напомнив, что президент Владимир Зеленский также по гороскопу Водолей.

Стоит отметить, что в соцсетях украинцы раскритиковали приглашение таролога на эфир. А некоторые указали на ее ошибку. Дело в том, что стихия Водолея – воздух, а не вода, как сказала Атаманова.

Напомним, Гордон накануне дал громкий прогноз о том, что горячая фаза войны России против Украины закончится 30 декабря. Однако этот прогноз не сбылся.